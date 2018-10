10-14 ottobre, cinque giorni di grande rugby

Dalla Champions Cup al debutto del Sudan, l’agenda di una intensa settimana

Inizia una settimana fitta e intricata per il rugby nazionale e internazionale, con Benetton, Zebre, Rovigo, Petrarca e Calvisano nelle coppe europee, la Coppa Italia, la serie A femminile e tanti altri eventi. In campo anche due nazionali azzurre: quella di wheelchair rugby agli Europei in Finlandia e quella di league in un test match nella città del pesciolino Nemo (Sydney). Dato che ci piacciono le liste proviamo a stilarne una, in dieci punti, per orientarci un po’

1 Champions Cup. Venerdì sera, sabato e domenica

Prima giornata di Coppa Campioni, quest’anno senza italiane Si parte venerdì sera con Leinster-Wasps. Domenica Mitrea arbitra Gloucester-Castres. DAZN ha appena acquisito i diritti per l’Italia di Champions e Challenge per quattro anni, perciò potrebbe trasmettere qualche partita già in questo weekend.

Programma: www.epcrugby.com/champions-cup/matches/fixtures-and-results/

LIVE: forse DAZN

2 Challenge Cup. Venerdì e sabato

Sabato alle 15 Treviso ospita Grenoble (undicesimo in Top 14); un’ora più tardi, alle 16, le Zebre

giocano sul campo degli orsi di Bristol, decimi in Premiership. Venerdì sera il match di Perpignan sarà diretto dalla irlandese Neville; la prima volta di un arbitro donna in una coppa europea? Non lo sappiamo.

Programma: www.epcrugby.com/challenge-cup/matches/fixtures-and-results/

LIVE: sabato alle 15 Benetton-Grenoble e alle 16 Bristol-Zebre su DAZN

3 Continental Shield. Sabato pomeriggio

Alle 13 il Locomotive Tbilisi campione di Georgia ospita il Calvisano vice-campione d’Italia, in diretta facebook; alle 15 nuovo grande derby tra Rovigo e Petrarca. Riposano le Fiamme Oro e i Belgium Barbarians.

Programma: www.epcrugby.com/continental-shield/matches/fixtures-and-results/

LIVE: sabato alle 13 Tbilisi v Calvisano su www.therugbychannel.it

4 Coppa Italia. Sabato alle 16

Prima giornata. In programma quattro partite, sabato alle 16: Valsugana-San Donà, Verona-Mogliano, Viadana-Firenze, Lazio-Reggio. Saranno trasmesse dalla FIR? Ancora non lo sappiamo.

Programma: www.federugby.it/index.php?option=com_joomleague&…

5 Campionati italiani. Domenica alle 15.30

Nella serie A femminile si gioca la seconda giornata, domenica alle 15.30. Il Colorno di Franco e Madia e il

Valsugana di Stefan e Giordano sembrano già in fuga nel girone nord, ma il viaggio è appena iniziato.

Programma: www.federugby.it/index.php?option=com…

In campo maschile debuttano Serie A, Serie B, Serie C e C regionale.

Programma: www.federugby.it/index.php?option=com…

6 Campionato Europeo per Nazioni (REC). Sabato dalle 13

Secondo weekend di partite, in programma sette incontri, tutti sabato a partire dalle 13: Lituania-Ceca, Ucraina-Lussemburgo, Serbia-Bulgaria, Finlandia-Danimarca, Norvegia-Austria, Bosnia Erz.-Croazia e, in campo femminile, Finlandia-Svizzera.

LIVE: www.rugbyeurope.tv

7 Europei B di Wheelchair Rugby. Da mercoledì a domenica

A Pajulahti, in Finlandia. Gli azzurri sono impegnati in cinque partite in cinque giorni: mercoledì, giovedì e venerdì alle 11.30 contro Svizzera, Irlanda e Russia; sabato e domenica nelle semifinali e finali.

Programma: https://www.wrec2018.fi/en/schedule

LIVE: www.wrec2018.fi

8 Americas Pacific Challenge. Mercoledì e domenica dalle 16

In campo le selezioni “A” di Uruguay, Argentina, USA, Canada, Samoa e Tonga. Mercoledì (alle ore 16/18.30/21) la seconda giornata; domenica, agli stessi orari, l’ultima giornata.

Programma: www.world.rugby/tournament/1896/fixtures

LIVE: www.worldrugby.org

9 Sevens. Venerdì, sabato e domenica

In calendario quattro importanti tornei internazionali. A Buenos Aires i Giochi Olimpici Giovanili maschili e femminili, ma senza nazionali azzurre.

In Tunisia la Coppa d’Africa, con le migliori dodici nazionali africane (Springboks esclusi).

LIVE: www.facebook.com/kwesesports

In Sri Lanka la terza e ultima tappa della Coppa d’Asia maschile e femminile.

LIVE: www.facebook.com/asia.rugby/

Al Cairo i Campionati Arabi 7s, venerdì e sabato. Sei nazioni in campo: spiccano la presenza di Iraq e Libia e il debutto assoluto della nazionale del Sudan.

10 Rugby league. Venerdì alle 11.30

Molti test match di rugby a XIII nel weekend, a noi interessa soprattutto la partita tra Italia e Sud

Africa prevista a Sydney venerdì alle 11.30 ora italiana. Gli azzurri schierati in questa occasione saranno tutti o quasi tutti italo-australiani.