Torna il TOP12 con la quinta di andata

In TOP12 dopo la sosta di coppa arriva lo spezzatino: miscellanea di giorni e orari

Torna dopo due settimane di sosta per la Coppa Italia e la Continental Shield il nostro domestic, questo TOP12 che ci sta regalando equilibrio, sorprese ed emozioni. Per l’ultima giornata di ottobre è previsto un vero e proprio spezzatino, con due partite che si giocheranno regolarmente sabato e le altre in posticipo alla domenica . Come di consueto tutti i match andranno in diretta streaming sul tutubo della federazione.

Dunque si parte sabato alle 14.30 con un tuffo in un doloroso recente passato che attende al Giulio Onesti il Kawasaki Calvisano di Massimo Brunello. I gialloneri ritrovano la Lazio Rugby che lo scorso anno tolse loro il primato in classifica scucendogli anche un bel pezzo di scudetto. Come allora i ragazzi di Montella avranno il cuor leggero e la voglia pesante di ripetersi; per parte loro i bresciani sono chiamati a dare una decisa sterzata ad una stagione finora deludente in campionato. Designato per la direzione il sondriese Federico Vedovelli, assistito dai gdl Tomò e Schilirò, quarto uomo Costantino.

Dirigerà, invece, questa sorta di derby padano in scena allo Zaffanella alle 16.00 il sig. Andrea Piardi di Brescia che si avvarrà della collaborazione dei guardalinee Bolzonella e Bertelli, quarto uomo Pulpo. Di fronte i padroni di casa del Rugby Viadana, sinora piuttosto deludenti, e la squadra in assoluto più sorprendente di questo avvio di stagione, il Valorugby Emilia del vulcanico presidente-cowboy Enrico Grassi.

La domenica, poi, in una giornata priva di scontri diretti particolarmente intriganti la partita più interessante sarà probabilmente il derby in scena alle 15.00 al Pacifici fra Rugby San Donà ed Argos Petrarca con i veneziani di terra che cercheranno di infrangere il ruolino di marcia fin qui immacolato dei campioni d’Italia, unica squadra a non aver ancora subito sconfitte. Dirigerà il match il sig. Vincenzo Schipani di Benevento con i gdl Vedovelli e Boaretto, quarto uomo Lazzarini.

Al Plebiscito alle 15.30 nuovo tentativo di ottenere la prima vittoria in campionato, invece, per la neopromossa Valsugana Rugby, reduce da un successo ottenuto in coppitalia; l’avversaria, però, non sarà per niente facile, trattandosi delle Fiamme Oro, uno dei team in corsa per i playoff. Match affidato al milanese Luca Trentin coi gdl Gnecchi e Russo, quarto uomo Cilione.

Impegno casalingo alle 15.00 al Battaglini per i Bersaglieri della Rugby Rovigo che ricevono i Medicei di Pasquale Presutti in un match facile solo sulla carta contro un’avversaria che dopo un avvio difficoltoso desidera riaffermare il proprio ruolo. A dirigere il match l romano Manuel Bottino con i gdl Chirnoaga e Giacomini, quarto uomo Pulpo.

Altro derby vero è quello che al Payanini Center, sempre alle 15.00 vedrà di fronte il Verona Rugby ed il Mogliano Rugby che sarà privo del suo coach Andrea Cavinato, recentemente squalificato. In palio importanti punti salvezza e a dirigere sarà l’internazionale livornese Matteo Liperini con la collaborazione dei gdl Angelucci e Cusano, quarto uomo Gajulete.

Tutti allo stadio, dunque, e buon rugby!