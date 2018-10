Nell’antipasto prima dello spezzatino festeggiano le lombarde

In attesa dello spezzatino domenicale Calvisano e Viadana vinono su Lazio e Reggio

Uno strano sabato in TOP12, con due sole partite che sono una specie di antipasto in attesa che lo spezzatino venga servito la domenica.

Al Giulio Onesti fila tutto liscio per i robottini calvini del Kawasaki Calvisano che dominano il primo tempo portando a casa il bonus mete allo scadere con la marcatura pesante di Pierre Bruno che chiude la frazione su un eloquente 0-30. Nella ripresa gli ospiti controllano e lasciano un po’ di respiro alla Lazio Rugby che riesce a marcare due volte, ma senza mai impensierire troppo gli ospiti che portano a casa un confortante 12-44. (Punti in classifica: Lazio 0, Calvisano 5).

Molto più tesa e combattuta la partita dello Zaffanella dove i padroni di casa del Rugby Viadana e i sorprendenti diavoli del Valorugby Emilia danno vita ad un equilibrato e altalenante derby padano. Nel primo tempo subito avanti i mantovani con una meta di Bronzini, ma i reggiani reagiscono in finale di tempo con una meta rabbiosa di Matteo Panunzi che chiude la prima frazione sul 10-13 (in mezzo le pedate dei soliti Ormson e Gennari). Nella seconda frazione sarà la differenza di precisione fra i due piazzatori a fare la differenza: Ormson pareggia dalla piazzola e poi ci sono una meta per parte. L’argentino giallonero la mette, Marco Gennari, il cecchino reggiano, fra l’altro ex di turno, no e il match si conclude sul 20-18. (Punti in classifica: Viadana 4, Reggio1).

Oggi, quindi, polenta e spezzatino col resto del menu: San Donà-Petraca, Verona-Mogliano e Rovigo-Medicei alle 15.00, Valsugana-Fiamme alle 15.30.