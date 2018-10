Coppa Europa per Nazioni: la situazione dopo 1/4 di cammino

Prendiamo spunto dal fatto che nel poster di Polonia-Lituania del prossimo weekend compaiono due azzurri 7s (D’Anna e forse Trotta, ritratto in modo poco eroico mentre viene travolto da un polacco) per fare il punto sulla cara, vecchia Coppa Europa a circa un quarto del suo cammino stagionale.

Il girone sommitale -quello con Georgia, Russia, Spagna eccetera- inizierà solo in febbraio e si svilupperà parallelamente al Sei Nazioni, cosicchè in questo momento la coppa (divisa in cinque categorie: Championship, Trophy, Conference 1, Conference 2, Development) vive su tante sfide minori. Sabato prossimo sono in programma quattro partite, la più importante delle quali è proprio il derby baltico del poster sopra, che sarà arbitrato da italiani.

Tutti i match di Coppa Europa sono trasmessi live da www.rugbyeurope.eu/all-rugby-europe-games

Il programma di sabato 3 novembre…

15:00 MOLDAVIA – UNGHERIA

16:00 LUSSEMBURGO – SVEZIA

17:00 ANDORRA – SLOVACCHIA

18:00 POLONIA – LITUANIA (arbitro Gnecchi; gdl Franco e Bertelli; mcm Sironi)

…quello di sabato 10 novembre…

14.00 CIPRO – ISRAELE

14.00 SLOVACCHIA – SERBIA

14.00 UNGHERIA – UCRAINA

15.00 ROMANIA – PORTOGALLO

…e le classifiche attuali

CHAMPIONSHIP

Georgia 0, Belgio 0, Russia 0, Spagna 0, Germania 0, Rom/Por* 0.

TROPHY

Lituania 5, Polonia 4, Olanda 0, Por/Rom 0, Svizzera 0, Ceca 0.

CONFERENCE 1

Nord: Svezia 5, Ucraina 4, Ungheria 0, Lussemburgo 0, Moldavia 0.

Sud: Croazia 14, Malta 9, Israele 2, Cipro 0, Bosnia Erzegovina 0.

CONFERENCE 2

Nord: Lettonia 9, Danimarca 6, Lettonia 5, Norvegia 4, Finlandia 4, Austria 2.

Sud: Slovenia 9, Bulgaria 4, Serbia 1, Slovacchia 0, Andorra 0.

DEVELOPMENT

Montenegro 0, Estonia 0, Turchia 0.

* a causa delle squalifiche e dei ricorsi che hanno macchiato la scorsa stagione non si è ancora disputato il play-off tra l’ultima classificata del Championship 17/18 (Romania) e la prima del Trophy (Portogallo), perciò non si sa ancora in quale categoria giocheranno quest’anno le due squadre in questione. Lo spareggio è in programma tra dieci giorni