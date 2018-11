Da mezzogiorno a mezzanotte: un sabato di rugby sul divano

Riepiloghiamo gli appuntamenti televisivi di questo sabato selezionando una serie di otto partite che potrà farci stare comodamente (e poco salutarmente…) seduti sul divano da mezzogiorno a mezzanotte, senza soluzione di continuità. Va però premesso che quattro di queste otto partite sono su canali a pagamento.

Si inizia a mezzogiorno con la sfida tra Russia e Namibia, quest’ultima avversaria dell’Italia ai prossimi Mondiali; diretta youtube. In semi-contemporanea, dall’una, si gioca Romania-Portogallo, spareggio di Coppa Europa; partita in streaming sul sito di Rugby Europe. Alle 15 l’evento clou della giornata: Italia-Georgia da Firenze, una sfida attesa da dieci anni. Diretta su DMAX, tv in chiaro, con pre-partita dalle 14.15. Alla fine del match degli azzurri si potrà passare su Sky Sport Uno (pay-tv) dove dalle 16 sarà in corso il duello di Twickenham tra tutti-bianchi inglesi e tutti-neri neozelandesi. Dalle 18.20 doppio appuntamento su Dazn (pay-tv): prima con Galles-Australia e poi con Irlanda-Argentina. Alle 21 Eurosport 1 (anche questa pay-tv) trasmette Francia-Sud Africa da Parigi. Chiusura di giornata su twitter, con la telecronaca di Brasile-Maori All Blacks. Nei tupis, davanti a forse trentamila spettatori, debutta Matteo dell’Acqua, seconda linea milanese che vanta qualche parente brasiliano.

A mezzanotte circa purtroppo finirà anche quest’ultima diretta. A questo punto si potrà riattaccare il telefono e rispondere alla fidanzata/fidanzato/moglie/marito/mamma che chiama da ore, prendere il guinzaglio per portare fuori il cane che piange davanti alla porta dalle due di pomeriggio e iniziare a pensare alle sei dirette streaming di Top 12 di domenica pomeriggio.

Sabato 10 novembre 2018

12.00 Russia – Namibia www.youtube.com/watch?v=sZU6–6pBGA

13.00 Romania – Portogallo www.rugbyeurope.tv

15.00 ITALIA – Georgia [DMAX]

16.00 Inghilterra – Nuova Zelanda [Sky Sport Uno]

18.20 Galles – Australia [DAZN]

19.30 Irlanda – Argentina [DAZN]

21.05 Francia – Sud Africa [Eurosport 1]

22.00 Brasile – Maori All Blacks twitter.com/brasilrugby