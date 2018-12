In campo sabato: Benetton e Zebre inseguono i quarti in Challenge; Petrarca e Fiamme vogliono portare lo Shield in Italia

Ogni tanto nel serpentone di giornate del campionato italiano e della Celtic si infilano le coppe. Così accade e accadrà in questo e nel prossimo weekend, con il Top 12 e il Pro 14 a riposo per lasciare campo alla terza e quarta giornata delle “4 C”: Champions, Challenge, Continental e… Coppitalia.

Tutti i club italiani impegnati in Europa (Treviso, Zebre, Petrarca, Calvisano, Fiamme Oro, Rovigo) possono ancora sognare il passaggio del turno.

In Champions Cup non sono presenti squadre italiane ma DAZN trasmetterà in diretta tutte le dieci partite di questa giornata. Mitrea, assistito da Liperini, Piardi e Penné, arbitra venerdì sera Edimburgo-Newcastle.

In Challenge Cup le Zebre giocano sabato all’ora di pranzo a Sochi contro l’Enisei Krasnoyarsk, squadra basso-siberiana costretta in inverno a una perenne trasferta a causa del clima improbo delle proprie terre. Per i bianconeri di Bradley, usciti un po’ abbacchiati dallo 0-43 contro gli Ospreys in Celtic, l’obiettivo è vincere con bonus per rimanere in lotta per la qualificazione ai quarti; non sarà facile, i russi sono tosti. Forse diretta stream sul canale youtube della federazione russa.

Treviso ospita gli Harlequins in uno scontro al vertice del girone (diretta DAZN): anche i leoni devono cercare di vincere, nonostante superare gli Arlecchini appaia un’impresa da eroi ariosteschi, poiché in caso contrario le speranze di qualificazione scemerebbero fortemente. Si qualificano ai quarti di Challenge –ricordiamo- le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde.

Affascinante come sempre anche il Continental Shield. Petrarca ospita i Belgium Barbarians, le Fiamme Oro attendono il Locomotive Tbilisi: due vittorie interne significherebbero la quasi certezza di una finale tutta italiana e cioè del primo trofeo europeo di sempre per un nostro club. Riposano Calvisano e Rovigo. Secondo quanto annunciato a inizio torneo le partite di Padova e Roma, come il restante programma dello Shield, dovrebbero essere live su www.therugbychannel.it

In Coppa Italia replay della sfida Verona-Valsugana dopo quella di pochi giorni fa in campionato (e la settimana prossima ci sarà Valsugana-Verona…), mentre i Medicei Firenze provano a scalzare dalla testa del girone B il Valorugby Emilia; la Lazio ospita sabato Viadana, il San Donà domenica Mogliano.

Le partite del weekend 7/9 dicembre 2018

Venerdì

20.45 Champions Cup, due match [DAZN]

Sabato

13.00 Enisei (Rus) v Zebre *

14.00/16.15/18.30 Champions Cup, cinque match [DAZN]

15.00 Benetton v Harlequins (Ing) [DAZN]

15.00 Fiamme Oro v Locomotive Tbilisi (Geo) www.therugbychannel.it *

15.00 Petrarca Padova v Belgium Barbarians (Bel) www.therugbychannel.it *

15.00 Lazio v Viadana

15.00 Medicei Firenze v Valorugby Emilia

Domenica

14.00/16.15 Champions Cup, tre match [DAZN]

15.00 Verona v Valsugana Padova

15.00 San Donà v Mogliano

* dirette da confermare

Classifiche

Champions Cup

Nessuna italiana in gara

Challenge Cup

Pool D: La Rochelle 10, Bristol Bears 6, Zebre 4, Enisei Krasnoyarsk 1

Pool E: Harlequins 6, Benetton 6, Agen 4, Grenoble 4

Continental Shield

Kawasaki Calvisano 9, Fiamme Oro Roma 0, Locomotive Tbilisi 0

Petrarca Padova 8, Delta Rovigo 2, Belgium Barbarians 0

Coppa Italia

Valsugana 9, Verona 7, San Donà 2, Mogliano 0

Valorugby 8, Firenze 6, Viadana 4, Lazio 1

Le date delle finali

30 marzo: andata Continental Shield

30 o 31 marzo: Coppa Italia (campo neutro)

20 aprile: ritorno Continental Shield

10 maggio: Challenge Cup (Newcastle)

11 maggio Champions Cup (Newcastle)