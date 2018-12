Coppa Italia, Verona in fuga nel girone A; tre in lotta nel B

La vittoria dei Medicei sul Valorugby Emilia al termine di una dura lotta sul prato fangoso del Ruffino Stadium rimescola quasi completamente le carte nella pool B di Coppa Italia; ora, dopo la terza giornata, Firenze, Reggio e Viadana si trovano quasi a pari punti e dunque pressoché con pari possibilità di accedere alla finale. Ormai out invece la Lazio, sconfitta tre volte in tre partite.

A Firenze è stata una gara un po’ monocorde ma combattuta ed estenuante, vissuta sul duello tra i pack; quello reggiano ha dato l’impressione di essere complessivamente superiore ma quello fiorentino è stato superlativo nel difendere la propria linea di meta e nello sfruttare le poche occasioni offensive. Finale 19-13, con una meta per parte (entrambe segnate da prima linea: Montivero per i Medicei, Gatti per Valorugby) e i piazzati di Newton e Gennari.

A Roma match differente, con un Viadana padrone del gioco grazie alla mischia, tante occasioni e tante mete (Teresi, Ercolani, Ercolani per la Lazio; Wagenpfiel, tecnica, Moreschi, Wagenpfiel, Devodier per il Viadana) e vittoria con bonus 19-33 per i mantovani, che riagganciano in classifica emiliani e fiorentini.

Nella pool A, tutta veneta, il Payanini Verona ha sconfitto il Valsu Padova 28-12 (quattro mete a due; 14-5 alla fine del primo tempo) e ha così conquistato nettamente la testa della classifica, scalzando proprio i padovani.

Nell’altro match San Donà ha battuto Mogliano 27-19, escludendo quasi definitivamente i trevigiani dalla corsa alla finale: in meta due volte Gentili e una volta Biasuzzi e Balzi per il San Donà, due volte Jackman e una volta Facchini per il Mogliano. Anche in questo girone la lotta per la qualificazione sembra ora un discorso a tre.

Coppa Italia, terza giornata

San Donà v Mogliano 27-19

Payanini Verona v Valsugana Padova 28-12

Lazio v Viadana 19-33

Medicei Firenze v Valorugby Emilia 19-13

Classifiche

Pool A: Verona 12, Valsugana 9, San Donà 7, Mogliano 0

Pool B: Firenze 10, Valorugby 9, Viadana 9, Lazio 1

Quarta giornata (15 e 16 dicembre)

Valsugana v Verona

Mogliano v San Donà

Valorugby v Medicei Firenze

Viadana v Lazio

(nella foto: Dario Bordonaro del Valorugby Emilia)