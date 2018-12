La Champions e le italiane di Challenge in diretta DAZN, lo Shield live (forse) su TRC

Arriva un altro splendido weekend di coppe. In campo, nella quarta giornata, dodici squadre italiane: le due franchigie celtiche e dieci club di Top12; riposano solo Petrarca e Fiamme.

In Challenge Cup, Zebre e Benetton sono finalmente in lotta per la qualificazione ai quarti: sabato pomeriggio Treviso proverà a fermare di nuovo gli Harlequins, al Twickenham Stoop di Londra, dopo averli sconfitti pochi giorni fa a Monigo; compito più facile per le Zebre che in casa contro i russi dell’Enisei puntano alla vittoria con bonus, sapendo che per passare ai quarti, eventualmente come una delle tre migliori seconde, ogni punto è importantissimo. Entrambe le partite saranno live su DAZN.

In Continental Shield sia Calvisano sia Rovigo giocano in casa: i polesani devono mirare al successo pieno contro i già eliminati belgi per ricucire il gap in classifica con Padova, mentre Calvisano può ottenere la qualificazione anticipata alla finale battendo i potenti georgiani del Locomotive. Possibile diretta di entrambi i match su TRC www.therugbychannel.it

In Coppa Italia due partite sabato e due domenica. Se Mogliano e Lazio sembrano out, le altre sei squadre (Verona, Valsu, San Donà; Medicei, Valorugby, Viadana) si giocano punto a punto l’accesso alla finale in queste ultime tre giornate.

Programma

Venerdì 14 dicembre

20.45 Champions Cup, due partite [DAZN]

Sabato 15

14.00 Champions Cup, due partite [DAZN]

15.00 Harlequins v Benetton Treviso [DAZN]

15.00 Rovigo v Belgium Barbarians [TRC]

15.00 Calvisano v Locomotive Tbilisi [TRC]

15.00 Valsugana v Verona

15.00 Mogliano v San Donà

16.00 Zebre v Enisei [DAZN]

16.15 Champions Cup, una partita [DAZN]

18.30 Champions Cup, due partite [DAZN]

Domenica 16

14.00 Champions Cup, una partita [DAZN]

14.30 Campionati Italiani (A, AF, B, C, C2)

14.30 Valorugby v Medicei Firenze

15.00 Viadana v Lazio

16.15 Champions Cup, due partite [DAZN]

Classifiche

Challenge Cup

Pool D: La Rochelle 15, Zebre 9, Bristol Bears 7, Enisei 1

Pool E: Treviso 10, Grenoble 8, Harlequins 7, Agen 5

Continental Shield

Calvisano 9, Locomotive Tbilisi 5, Fiamme Oro Roma 1

Petrarca Padova 13, Rovigo 2, Belgium Barbarians 0

Coppa Italia

Verona 12, Valsugana 9, San Donà 7, Mogliano 0

Firenze 10, Valorugby 9, Viadana 9, Lazio 1