Test match 2018, uno sguardo statistico finale

Cosa di più divertente e inebriante che concludere l’anno guardando le statistiche dei test match giocati negli ultimi 365 giorni? Il poderoso motore di ricerca stats.espnscrum.com/statsguru/rugby offre una bella panoramica delle partite internazionali giocate nel 2018. In totale sono state 270…e mezza, poiché gli statistici di ESPN hanno giustamente considerato anche i match giocati da nazionali assolute contro selezioni come l’Argentina XV o i NZ Maori o i Barbarians, conteggiando però solo i dati della nazionale assoluta: da qui il totale dispari dei match disputati e la differenza punti complessiva di -300 circa. Il match con più punti realizzati è stato Danimarca-Estonia 127-5, con venti mete; le partite con meno mete sono state Norvegia-Austria e Galles-Australia, entrambe terminate 9-6. In totale 113 nazioni hanno disputato almeno un test match.

Il bilancio dell’Italia come si vede non è entusiasmante: due vittorie (contro Giappone e Georgia) su undici partite, ma gli azzurri hanno sempre giocato contro avversarie meglio piazzate in classifica.