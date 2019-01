Test match 2018, il bilancio femminile

Dopo il riassunto dei test match maschili pubblichiamo il rendiconto 2018 femminile, calcolato grazie all’elenco di ScrumQueens. In totale sono state giocate 56 partite nelle quali era impegnata almeno una nazionale assoluta: cinquantadue test match completi e quattro incontri nei quali una nazionale assoluta ha affrontato una selezione minore (Inghilterra Air Force, Francia Militare, Inghilterra Esercito, Inghilterra A; questi match sono indicati con un * nell’ultima colonna della lista). Complessivamente sono state 29 le nazionali impegnate nel 2018, contro le 114 maschili; tra le nazioni che non hanno disputato neppure un test match compaiono Portogallo, Giappone, Kazakhstan e Russia, tutte comprese nella Top 20 del ranking mondiale.

L’Italia, che sta per radunarsi di nuovo in vista del Sei Nazioni, ha avuto un anno a due facce: prima in salita, con tre nette sconfitte contro Inghilterra, Francia e Irlanda, e poi in discesa con quattro vittorie di fila contro Galles (nella foto sopra l’esultanza a Cardiff), Scozia, ancora Scozia e Sud Africa.

Le 21 mete azzurre sono state segnate da Sillari (4 mete, più 29 punti dalla piazzola), Stefan (3), Ruzza (2), Rigoni (2), Arrighetti (2), Ricci, Locatelli, Magatti, Bettoni, Franco, tecnica, Duca e Giordano.