Olimpiadi 2020, le date del processo di qualificazione

Grazie alle indiscrezioni proposte da varie fonti possiamo ricostruire buona parte del processo di qualificazione al torneo di rugby 7s di Tokyo 2020.

Al torneo olimpico parteciperanno 12 nazionali maschili e 12 femminili, nel dettaglio:

– il Giappone (paese ospitante)

– le prime quattro nazioni delle World Series 2018/19 (si concluderanno a inizio giugno sia per gli uomini sia per le donne, l’Italia non vi prende parte)

– le vincitrici dei sei tornei continentali (in programma tra giugno e dicembre 2019)

– la vincitrice del torneo di ripescaggio (inizio 2020), al quale parteciperanno la seconda e la terza classificata di ognuno dei sei tornei continentali.

In Europa si disputerà quest’estate il consueto circuito 7s, che quest’anno dovrebbe essere qualificatorio al torneo di qualificazione olimpica vero e proprio in programma a fine agosto a Mosca.

Ecco un po’ di date, non tutte già ufficiali… (M=maschi, F=femmine)

PRE-QUALIFICAZIONI EUROPEE

22-23/6 primo torneo Europei 7s M (a Mosca)

28-29/6 primo torneo Europei 7s F (in Francia)

29-30/6 secondo torneo Europei 7s M (in Francia)

13-14/7 secondo torneo Europei 7s F (a Kazan)

13-14/7 terzo torneo Europei 7s M (in Polonia)

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE

Già qualificati: Giappone M, Giappone F

Fino al 2 giugno: World Series M

1-2 giugno Sud America F (Lima, Perù)

Fino al 16 giugno: World Series F

29-30 giugno Sud America M (Cile)

31 agosto-1 settembre Europa M (Mosca)

31 agosto-1 settembre Europa F (Mosca)

9 novembre Asia F (Guangzhou, Cina)

23-24 novembre Asia M (Incheon, S.Corea)

? Nord America M e F

? Africa M e F

? Oceania M e F

Inizio 2020: tornei di ripescaggio M e F

OLIMPIADI

27 luglio-1 agosto 2020 Olimpiadi

26-30 agosto 2020 ParaOlimpiadi

In bocca al lupo agli azzurri e alle azzurre!