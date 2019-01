Didi 10, diamo uno sguardoshvili al campionato georgiano

Nel campionato caucasico in testa Batumi e Lokomotive dopo undici giornate

In un angolino dell’Europa sud-orientale si annida la più fiera rivale dell’Italia, quella Georgia che dopo il test match perso in novembre a Firenze aveva ripiegato le proprie ambizioni ma che ha poi ritrovato un po’ di linfa e orgoglio con le tre vittorie di fila del Locomotive Tbilisi in Continental Shield.

Per provare a sapere qualcosa di più sulla realtà georgiana diamo un’occhiata alla situazione del loro campionato, che si svolge da autunno a primavera come il nostro. In testa, dopo l’undicesima giornata appena disputata, sono proprio le due squadre che i nostri club hanno incontrato in Continental Shield nelle ultime stagioni: il Batumi (team dell’omonima città sul Mar Nero) e il Locomotive Tbilisi.

Il campionato si chiama “Didi 10” (“didi” significa “grandi”) perché sono dieci le squadre partecipanti: quattro hanno sede nella capitale e le altre in altre sei città, segnalate nella mappa qui in fondo.

Quest’anno il Locomotive di Tbilisi ha perso in casa contro Calvisano ma è poi riuscito a battere due volte le Fiamme Oro e a sconfiggere i bresciani al Pata Stadium, fallendo la qualificazione alla finale di Shield solo per un punto. Non sempre è la vincitrice del Didi10 a partecipare al Continental Shield; i fondi purtroppo scarseggiano anche in Georgia (il pubblico del campionato locale non è più folto di quello del nostro Top12) ed è già accaduto che il club campione abbia dovuto cedere il pass europeo a chi gli stava alle spalle, causa budget inadeguato.

Nel prossimo weekend, per la dodicesima giornata, il Batumi giocherà a Gori e il Locomotive a Marneuli. Il Didi10 non si ferma per il Sei Nazioni (però è consigliabile non entrare in un pub di Tbilisi e dire “ah, ma voi non vi fermate durante il Sei Nazioni? Ma come mai?”) ma osserverà alcune soste in occasione del Campionato Europeo, che si svolge grosso modo nello stesso periodo.

Sito web del Didi 10 http://site.rugby.ge/ka-GE/2018-19-D10/

Facebook Didi 10 www.facebook.com/Didi10Rugby/