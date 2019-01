Top12, classifiche marcatori dopo la 12 giornata

Aggiorniamo alcune classifiche individuali dopo la dodicesima giornata di Top12, ricordando che questi dati sono conteggiati da noi e quindi non ufficiali.

Marcatori. Gennari rimane in testa alla classifica generale marcatori ma vede ulteriormente avvicinarsi Ormson, utility back di un Viadana sempre più abbacchiato; in quest’ultima giornata però nessuno dei top kicker è riuscito a realizzare un numero consistente di punti. Tra i primi dieci marcatori generali anche Odiete, nonostante non abbia mai piazzato in questa stagione.

Gennari VLR 123 punti

Ormson VIA 120

Newton FIR 99

Ambrosini FFO 91

Pescetto CAL 85

Jackman MOG 83

Mantelli ROV 79

Ceballos LAZ 72

Odiete ROV 70

McKinney VER 68

Metamen. E’ proprio Odiete a trovarsi sempre più solo in testa alla classifica degli uomini meta, grazie anche a un Rovigo che nelle ultime partite è diventato un’infernale macchina da mete. E’ un peccato che l’ala rossoblù non abbia qualche opportunità per tornare a esprimersi a livello internazionale: Zebre, Treviso, nazionale 7s, magari qualche club ProD2… nessuno interessato? E’ pur vero che nella prossima stagione David potrebbe giocare in Challenge Cup, se il Rovigo si qualificherà o se si deciderà di partecipare a quella coppa con una selezione di Top12, progetto che sembra essere sul tavolo.

Odiete ROV 14 mete

D’Onofrio G. FFO 8

Pivetta VSU 8

Van Zyl CAL 7

Bacchetti FFO 6

Marinaro FFO 6

Scagnolari MOG 6

Coppo PAD 6

Piazzatori. Ormson rimane vicino al 90%, mentre tutti gli altri best kicker orbitano intorno all’80%.

Ormson VIA 89 %

Pescetto CAL 81

Ragusi PET 80

Jackman MOG 80

Newton FIR 78

Gennari VLR 78

Chillon ROV 78

Arbitri. Andrea Piardi, prossimo al debutto in Celtic, è ancora il fischietto con più presenze. Rispetto alla scorsa stagione il CNAR sta giostrando un gruppo di arbitri molto più ristretto: appena tredici nelle settantadue partite finora giocate, contro i venti della passata annata.

Piardi BS 10 presenze

Schipani BN 9

Trentin LC 7

Liperini LI 6

Tomò Roma 6

Bolzonella CN 6

Vedovelli SO 6

Boraso RO 5

Bottino Roma 5

Angelucci LI 4

Gnecchi BS 3

Mitrea UD 3

Chirnoaga Roma 2

Spettatori. Ancora in calo -ormai è una litania- gli spettatori, che scendono sotto quota ottocento come media generale (795). Da quando si è entrati nella stagione fredda nessuna partita è riuscita a superare i mille presenti; il derby di Padova che all’andata aveva raccolto 2500 spettatori al ritorno ne ha richiamati 900. La media complessiva è di circa il 15% inferiore a quella delle ultime due stagioni, a fronte di un campionato che siamo in molti a giudicare più interessante e “frizzante”; un paradosso difficile da comprendere. Il sospetto –altre cause non riusciamo a intravedere- è che la ragione principale o una delle ragioni principali di questo calo possa essere lo streaming offerto dalla federazione, così comodo e gratuito. E ricordiamo -di sfuggita- che quando Manghi del Rugby Reggio una o due stagioni fa si oppose alla diretta stream fu crocifisso a testa in giù nella sala mensa del web rugbistico.

Padova 1200 spettatori a partita

Rovigo 1075

Reggio E 1060

Viadana 1050

Calvisano 870

Firenze 825

Valsugana 790

Lazio 740

Verona 660

Mogliano 620

Fiamme O 600

San Donà 285