Un weekend da guardoni

In diretta quattordici partite targate Sei Nazioni e sei match Top12

Arriva un altro weekend pantagruelico, con un programma che prevede ogni tipo di Sei Nazioni: maschile, femminile, U20, “Europeo” e Americano. Più il Top 12. In totale venti partite live, 1600 minuti di rugby anche se molte partite saranno in contemporanea e quindi (per fortuna) non potremo vederle tutte. E’ una giornata di sfide già potenzialmente decisive, nei vari tornei: su tutte Inghilterra-Francia, Romania-Georgia e Argentina-Stati Uniti.

Dmax trasmette l’Italia maschile da Roma, Eurosport 2 l’Italia femminile da Lecce e i “social” FIR l’Italia U20 da Mantova. Ma ecco orari, classifiche e live

Sei Nazioni

Sabato 15.15, Scozia Irlanda

Sabato 17.45, Italia Galles

Domenica 16.00, Inghilterra Francia

Classifica: Scozia 5, Inghilterra 5, Galles 4, Francia 1, Irlanda 0, Italia 0

Live: tutte le partite su DMAX

Sei Nazioni Femminile

Azzurre a Lecce domenica sera in diretta Eurosport 2. La squadra di Manuela Furlan deve provare a vincere per potersi poi giocare il podio con l’Irlanda.

Venerdì 20.35, Scozia Irlanda

Sabato 20.00, Italia Galles

Domenica 13.45, Inghilterra Francia

Classifica: Francia 5, Inghilterra 5, Italia 5, Scozia 0, Irlanda 0, Galles 0

Live: Eurosport 2 (azzurre) ed Eurosport Player (tutte)

Sei Nazioni U20

Azzurrini a Mantova domenica pomeriggio.

Venerdì 20.30, Scozia Irlanda

Sabato 13.05, Inghilterra Francia

Domenica 15.00, Italia Galles

Classifica: Italia 5, Francia 5, Irlanda 5, Inghilterra 0, Scozia 0, Galles 0

Live: la partita dell’Italia è sui canali youtube e facebook FIR; Inghilterra-Francia è su France 4

Sei Nazioni “Europeo”

Subito la sfida tra romeni e georgiani, così, brutalmente. Il campionato europeo debutta con la partita più attesa, quasi una finale giocata all’inizio. Interessanti però anche gli altri due match.

Sabato 13.00, Romania Georgia

Sabato 15.00, Belgio Germania

Domenica 12.45, Spagna Russia

Classifica: ancora tutte a zero punti

Live: www.rugbyeurope.eu

Sei Nazioni Americano

La partita clou non solo della giornata ma forse dell’intero torneo si gioca a Cipolletti, a noi finora sconosciuta cittadina argentina intitolata a un ingegnere idraulico romano.

Sabato 00.10, Uruguay Cile

Sabato 21.00, Argentina Usa

Sabato 23.15, Brasile Canada

Classifica: USA 5, Argentina 5, Uruguay 4, Canada 1, Brasile 0, Cile 0

Live: tutte le partite su www.worldrugby.org

Top 12

Domenica 15.00, quattordicesima giornata

Classifica: Calvisano 48, Rovigo 48, Valorugby 48, Petrarca 45; Fiamme Oro 41, Medicei 30, Mogliano 26, San Donà 25, Viadana 25, Valsugana 18, Verona 17, Lazio 15

Live: www.federugby.it

Arbitri: Benvenuti e Piardi nel 6N

Tornano anche gli arbitri italiani dopo un weekend di totale digiuno internazionale. Beatrice Benvenuti dirige Scozia-Irlanda femminile a Glasgow, con Munarini assistente di linea e Roscini TMO. Un arbitro italiano, ancora non specificato, sarà assistente di linea a Lecce in Italia-Galles femminile. Andrea Piardi debutta nel Sei Nazioni U20 dirigendo Scozia-Irlanda a Netherdale, con Vedovelli e Gnecchi assistenti.

la foto di Parisse è tratta da www.facebook.com/sixnationsrugby