TOP12: sarà poker o scala reale?

In TOP12 il quindicesimo turno per vedere che punto ha in mano il torneo

Una quindicesima di TOP12 spezzata in due per non infastidire i ricchi delle franchigie: si gioca sabato alle 15.00 Fiamme Oro-Calvisano, ed alle 18.00 Viadana-Mogliano dopo che allo Zaffanella avranno giocato le Zebre nell’ambito di un’offerta speciale paghi uno prendi due. Le altre partite domenica sempre alle 15.00 e, per tutte, la diretta sul tutubo federale. Una giornata importante, che magari avrebbe avuto diritto al piacere della contemporaneità, nella quale sostanzialmente verrà deciso se la stanza delle prime 4 dovrà essere chiusa lasciando fuori le Fiamme oppure continuerà la corsa delle 5 con quattro sedie intorno al tavolo. Insomma, il torneo si troverà in mano un poker o una scala reale?

Decisiva in tal senso la partita della Caserma Gelsomini dove le Fiamme Oro si giocano davvero la loro ultima possibilità di restare in corsa per i playoff ricevendo la capolista Rugby Calvisano indebolita dai tanti infortuni. Un’occasione imperdibile per i ragazzi di Guidi, mentre per i Brunello-boys sarà sicuramente una prova di maturità. Dirigerà il match il padovano Giuseppe Vivarini (gdl Tomò e Masini, quarto uomo Bonacci)

Sempre sabato, ma alle 18,00, allo Zaffanella scontro fra una delusa, i padroni di casa del Rugby Viadana, ed una ex sorpresa, il Rugby Mogliano per vedere chi dei due darà un po’ di lustro alla propria stagione. Direzione affidata al sondriese Federico Vedovelli (gdl Angelucci e Russo, quarto uomo Battini).

Alla domenica luci dei riflettori accesi al Battaglini per la sfida fra due squadre in grandissimo stato di forma ed entrambe in testa alla classifica: i Bersaglieri della Rugby Rovigo ospitano il Valorugby delle meraviglie in un match che sarà diretto dal lecchese Luca Trentin (gdl Pennè e Russo, quarto uomo Borraccetti).

Un arbitro di prestigio come l’internazionale Marius Mitrea (gdl Bolzonella e Pastore, quarto uomo Lazzarini), invece, sarà di scena al Pacifici dove il Rugby San Donà cercherà di mettere un punto alla questione salvezza ricevendo una Lazio Rugby sempre più ultima e disperatamente bisognosa di fare punti, a maggior ragione dopo la penalizzazione di quattro punti decretata dal giudice sportivo.

Salvezza e playoff, invece, di scena al Payanini center dove il Verona Rugby, brillantissimo da inizio anno, riceve il Petrarca Rugby: punti importantissimi per gli obiettivi di entrambe le squadre in un match affidato all’esperto livornese Matteo Liperini (gdl Angelucci e Boaretto, quarto uomo Giacomini Zaniol).

Insegue la salvezza sul terreno amico del Plebiscito anche il Valsugana Rugby Padova che riceve una squadra tranquilla ed in gran spolvero come I Medicei. Dirige il match il rodigino Federico Boraso (gdl Piardi e Toneatto, quarto uomo Cusano).

Quindi sia sabato che domenica tutti ai campi del TOP12, che il tutubo potete vederlo anche dopo!