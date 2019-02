Celtic, Top 12 e Campionato Europeo: il menù del weekend

Zebre e Viadana sabato pomeriggio allo Zaffanella: doppio spettacolo Celtic+Top12

Il Sei Nazioni si concede la prima pausa e così protagoniste nel weekend saranno la quindicesima giornata di Top12 (diretta FIR e The Rugby Channel), la quindicesima di Celtic (diretta DAZN) e la seconda giornata del Campionato europeo per nazioni (live sul sito Rugby Europe). Il cuore del programma risiede a Viadana, dove sabato pomeriggio un promettente esperimento vedrà il torneo celtico e il campionato italiano dar luogo a un doppio spettacolo sullo stesso campo: alle 15.30 le Zebre affrontano il Leinster, alle 18 sfida (delicata) di Top12 tra Viadana e Mogliano. Spettatori e telespettatori riusciranno a godersi quattro ore di rugby ininterrotto? Lo vedremo e lo speriamo. Nell’altro match di Celtic il Treviso ospita gli Scarlets sabato sotto sera. Di scena anche il Super Rugby con il turno d’esordio (diretta Sky Sport Arena) e, come detto, il Campionato europeo con una seconda giornata nella quale favorite sembrano le nazioni dell’est: Russia, Romania e Georgia. Buon fine-rugbymana!

Venerdì

07.30 Chiefs v Highlanders live Sky Sport Arena

Sabato

07.30 Blues v Crusaders live Sky Sport Arena

09.45 Waratahs v Hurricanes live Sky Sport Arena

12.00 Russia v Belgio LIVE

13.00 Romania v Germania LIVE

15.00 Fiamme v Calvisano LIVE

15.30 Zebre v Leinster live DAZN

16.00 Portogallo v Polonia LIVE *

18.00 Viadana v Mogliano LIVE

18.15 Benetton v Scarlets live DAZN

Domenica

14.30 campionati italiani

15.00 San Donà v Lazio LIVE

15.00 Verona v Petrarca LIVE

15.00 Rovigo v Valorugby LIVE

15.00 Valsugana v Medicei LIVE

16.00 Georgia v Spagna LIVE

* arbitri Bottino, Chirnoaga e Bertelli

Classifiche Campionato europeo

Championship: Georgia 4, Belgio 4, Spagna 4, Russia 1, Germania 1, Romania 0.

Trophy: Polonia 9, Lituania 5, Olanda 0, Portogallo 0, Svizzera 0, Rep.Ceca 0.

Classifica Pro14

www.pro14rugby.org/match-centre/tables/

Classifica Top12

Calvisano 53, Rovigo 53, Valorugby 53, Petrarca 49; Fiamme Oro 42, Medicei 35, Mogliano 26, San Donà 25, Viadana 25, Verona 22; Valsugana 18, Lazio 11.

Classifica Super Rugby

https://super.rugby/superrugby/#standings