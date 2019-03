Niente riposo, siamo rugbisti. In campo ARC, REC, Pro14, Top12, GP, Top14, ProD2, SR e W7sS

Dopo le grandi emozioni della scorsa settimana il Sei Nazioni osserva un turno di pausa ma il palcoscenico del rugby pullula anche in questo weekend di grandi competizioni nazionali e internazionali. Tutte visibili in Tv o streaming. In campo la Celtic League con la quasi decisiva sfida Treviso-Edimburgo (DAZN), il Top12 diviso tra sabato e domenica (live FIR), i campionati inglese e francese (ProD2 su Eurosport Player), il Sei Nazioni Americano (live World Rugby), il Campionato europeo (live Rugby Europe), il SuperRugby (Sky Sport Arena) e la World 7s Series a Las Vegas (DAZN). Sarà bello scegliere cosa guardare…

Venerdì

07.30 Hurricanes v Brumbies [Sky Sport Arena]

20.00 ProD2 [Eurosport Player] *

20.35 Leinster v Cheetahs [DAZN]

23.55 Las Vegas 7s day one [DAZN]

Sabato

04.10 Canada v Argentina www.worldrugby.org

09.45 Reds v Crusaders [Sky Sport Arena]

14.00 Lions v Bulls [Sky Sport Arena]

15.00 Germania v Russia www.rugbyeurope.eu/2018-19-reic-men-xv…

15.00 TOP12, tre partite www.federugby.it/index.php?option…

15.45 Connacht v Ospreys [DAZN] **

16.00 BENETTON v Edimburgo [DAZN]

16.00 Belgio v Georgia www.rugbyeurope.eu/2018-19-reic-men-xv…

18.00 Scarlets v Munster [DAZN]

18.15 ZEBRE v Glasgow [DAZN]

20.30 Las Vegas 7s day two [DAZN]

21.10 Brasile v Cile www.worldrugby.org

Domenica

04.10 USA v Uruguay www.worldrugby.org

12.45 Spagna v Romania www.rugbyeurope.eu/2018-19-reic-men-xv…

14.30 Serie A, B, C, C2

15.00 TOP12, tre partite www.federugby.it/index.php?option…

16.00 Dragons v Ulster [DAZN]

20.00 Las Vegas 7s day three [DAZN]

Arbitri

* Bottino dirige Provence-Angouleme

** Mitrea dirige Connacht-Ospreys

Classifiche

Americas Rugby Championship

Argentina 15, USA 10, Uruguay 8, Canada 6, Brasile 5, Cile 0

Campionato Europeo

Georgia 8, Russia 6, Romania 5, Spagna 4, Belgio 4, Germania 1

Celtic

Pool A: Munster 57, Glasgow 56, Cardiff 42, Connacht 42, Ospreys 39, Cheetahs 36, Zebre 18

Pool B: Leinster 68, Benetton 46, Ulster 44, Edimburgo 42, Scarlets 41, Dragons 19, Kings 19

Top12

Calvisano 58, Rovigo 58, Petrarca 54, Valorugby 53; Fiamme Oro 42, Medicei 39, Viadana 29, San Donà 29, Mogliano 27, Verona 22; Valsugana 18, Lazio 12.

World 7s Series

Nuova Zelanda 76, USA 76, Fiji 72, Sud Africa 57, Inghilterra 55, Australia 47, Scozia 34…