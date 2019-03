Sei Nazioni, Russia-Georgia e Top 12: il palinsesto del weekend

Terminano il Sei Nazioni (maschile, femminile, U20) e il Campionato Europeo. Con l’Irlanda già sicura del successo U20 e la Georgia vincitrice in anticipo dell’Europeo, rimangono in palio i due trofei maggiori: 6N maschile e 6N femminile. Tra gli uomini la lotta è tra Galles (16 punti), Inghilterra (15) e Irlanda (14), con quest’ultima però costretta non solo a battere i gallesi ma anche a sperare in una sconfitta interna degli inglesi con la Scozia.

Gli azzurrini giocano venerdì sera a Biella (diretta sui social FIR), gli azzurri sabato all’ora di pranzo (diretta DMAX) e le azzurre domenica pomeriggio a Padova (diretta Eurosport Player). Domenica in campo anche il Top12

SEI NAZIONI

In diretta DMAX

Sab, 13.30 ITALIA v Francia

Sab, 15.45 Galles v Irlanda

Sab, 18.00 Inghilterra v Scozia

Classifica: Galles 16, Inghilterra 15, Irlanda 14, Francia 6, Scozia 6, Italia 0

SEI NAZIONI FEMMINILE

In diretta Eurosport Player

Sab, 20.30 Inghilterra v Scozia (a Twickenham, g.l. B.Benvenuti)

Dom, 14.30 Galles v Irlanda

Dom, 14.30 ITALIA v Francia (g.l. C.Munarini)

Classifica: Inghilterra 20, Francia 16, Italia 12, Irlanda 7, Galles 6, Scozia 1

SEI NAZIONI U20

Azzurrini in diretta sui social della Federazione

Ven, 19.00 ITALIA v Francia

Ven, 20.05 Galles v Irlanda

Ven, 20.45 Inghilterra v Scozia

Classifica: Irlanda 18, Francia 12, Inghilterra 11, Galles 10, Scozia 6, Italia 5

CAMPIONATO EUROPEO

In diretta su www.rugbyeurope.eu/all-rugby-europe-games

Dom, 13.00 Russia v Georgia (sabato, alle 13, Russia A-Georgia A)

Dom, 13.00 Belgio v Romania

Dom, 13.00 Germania v Spagna (arb. Piardi, Vedovelli e Giacomini)

Classifica: Georgia 18, Spagna 13, Russia 11, Romania 10, Belgio 4, Germania 1.

Sab, 14.00 Rep.Ceca v Olanda

Sab, 15.00 Svizzera v Portogallo

Classifica Trophy: Portogallo 9, Olanda 9, Polonia 9, Lituania 5, Svizzera 4, Cekia 0.

Sab, 13.00 Israele v Bosnia Erzegovina

Classifica Conf Sud: Croazia 14, Malta 9, Israele 6, Cipro 0, Bosnia Erz. 0.

CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE

In diretta su www.rugbyeurope.eu/women-czechia-vs-finland

Sab, 11.00 Rep.Ceca v Finlandia

CAMPIONATO NORDAMERICANO

Sab, 23.45 Martinica v Barbados

PACIFIC CHALLENGE

In diretta su www.worldrugby.org

Sab, 02.30 Giappone A v Tonga A

Sab, 05.00 Fiji A v Samoa A

Classifica: Fiji 10, Giappone 6, Tonga 4, Samoa 1

TOP12

In diretta su www.federugby.it/index.php…live-top-12

Sab, 16.00 Rovigo v Valsugana

Dom, 15.00 Petrarca v Calvisano

Dom, 15.00 Fiamme Oro v Viadana

Dom, 15.00 Medicei v Verona

Dom, 15.00 Mogliano v Lazio

Dom, 15.00 Valorugby v San Donà

SUPERRUGBY

Queste tre partite in diretta Sky Sport Arena

Ven, 07.35 Chiefs v Hurricanes

Ven, 09.45 Brumbies v Waratahs

Sab, 07.35 Highlanders v Crusaders

PROD2

In diretta su Eurosport Player

Ven, 20.00 XXIV giornata