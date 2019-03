Top 12, classifiche marcatori dopo XIX giornate

Presentiamo alcune statistiche di Top12 dopo la XIX giornata. Questi dati sono conteggiati da noi, quindi secondo gli studiosi hanno un margine di errore di +100%/-100%.

Marcatori. Ormson infrange la barriera dei duecento punti e aumenta il vantaggio su Gennari. Il mediano/centro viadanese dovrà cercare di mantenere almeno questo gap nelle ultime tre giornate perché a differenza di Gennari, Mantelli e Pescetto non avrà a disposizione le partite di play-off.

Ormson VIA 208 punti

Gennari REG 166

Newton FIR 147

Mantelli ROV 142

Pescetto CAL 133

Metamen. A riposo Odiete, si avvicina Giovanni D’Onofrio. In terza posizione due giocatori poco appariscenti ma evidentemente molto efficaci: l’ala reggiana Costella e il tallonatore valsuganino Pivetta. Va ricordato che non sempre i tabellini sono precisissimi: in Lazio-Valorugby di questa giornata, ad esempio, tre mete sono state assegnate (secondo noi) al giocatore errato.

Odiete ROV 20 mete

D’Onofrio G. FFO 13

Costella REG 10

Pivetta VSU 10

Marinaro FFO 9

Guardiano LAZ 9

Vian ROV 9

Majstorovic ROV 9

Drop. Dopo un buon risveglio nella fase centrale del campionato, da qualche giornata i drop sono di nuovo spariti dai tabellini. Menniti è sempre in testa con tre calci di rimbalzo.

Mentiti-Ippolito PET 3

Bacchin SDO 2

Buscema FFO 1

Ormson VIA 1

Ceballos LAZ 1

Piazzatori. Ormson sale addirittura al 91% di piazzati a segno. Da notare che l’unico altro piazzatore utilizzato dal Viadana, Di Marco, ha realizzato nella scorsa giornata 5/5 (non compare nella graduatoria poiché per farne parte servono almeno dieci calci tentati); quindi Viadana nel complesso ha una percentuale sui piazzati vicina al 92%. Chissà se in Premiership e Top14 ci sono club con una percentuale così?

Ormson VIA 91%

Farolini REG 88%

Chillon ROV 82%

Jackman MOG 80%

Newton FIR 80%

Man of the match. In testa alla graduatoria dei premi mvp Federico Conforti.

Conforti PET 4 premi

D’Onofrio G FFO 3

Amenta REG 3

Vaega REG 3

Odiete ROV 3

Arbitri

Piardi Brescia 14 presenze

Liperini Livorno 11

Schipani Benevento 10

Trentin Lecco 10

Bolzonella Cuneo 9

Bottino Roma 9

Boraso Rovigo 9

Tomò Roma 8

Vedovelli Sondrio 7

Angelucci Livorno 7

Mitrea Udine 7

Gnecchi Brescia 6

Chirnoaga Roma 4

Vivarini Belluno 3

Spettatori. Sconfitto nel super-big-match, Rovigo si consola con la netta leadership dei suoi spettatori.

Rovigo 1440 spettatori a partita

Padova 1095

Calvisano 950

Reggio E 940

Viadana 920

Firenze 875

Lazio 775

Valsugana 680

Verona 665

Mogliano 630

Fiamme O 500

San Donà 285

totale (806)

Uomini a punti. Questa è una statistica che conteggia per ogni squadra il numero di giocatori che hanno segnato punti. L’idea è quella di mettere in evidenza l’ampiezza e l’efficacia della “rosa” delle varie squadre. Spiccano i 29 giocatori a punti per Calvisano e forse ancor più i 24 del Valsugana.

Calvisano 29 giocatori a punti

Rovigo 24

Valorugby 20

Petrarca 25

Fiamme 24

Medicei 19

Viadana 20

San Donà 22

Mogliano 18

Verona 17

Valsugana 24

Lazio 16