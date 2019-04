Il Petrarca corsaro al Mirabello

Si completa la ventesima di TOP12 col Petrarca che raggiunge (e un pò supera) il Valorugby al terzo posto

Al termine di una partita combattutissima è il Petrarca Rugby a spuntarla al Mirabello contro un Valorugby Emilia che combatte fino all’ultimo nel tentativo di ribaltare il risultato.

Dopo una fase di studio sono gli ospiti a muovere per primi il tabellone con un drop di Andrea Menniti-Ippolito che al 18′ fa 0-3. Ma la reazione dei padroni di casa è veemente e si concreta in una meta di Fusco che Farolini trasforma ed in un piazzato dello stesso Farolini che al 30′ mette i Diavoli avanti per 10-3. Ma nel recupero della prima frazione arriva la meta di Simone Ragusi che con la trasformazione di Fadalti chiude il primo tempo sul risultato di assoluta parità 10-10.

La seconda frazione è se possibile ancor più combattuta e vive soprattutto sugli attacchi dei padroni di casa che si infrangono, però, contro una granitica ed organizzatissima (oltre che disciplinatissima) difesa dei ragazzi di Andrea Marcato. Proprio la difesa è alla base della meta decisiva del match con i neri che al 58′ forzano un turnover e lanciano in meta Angelo Leaupepe (in foto in apertura); la trasformazione di Fadalti fallisce ed il punteggio si posiziona sul 10-15, da cui non si discosterà più nonostante i padroni di casa vadano più volte vicinissimi alla marcatura, infrangendosi, però, contro il muro difensivo petrarchino. A tempo scaduto, infine, Menniti-Ippolito fallisce il calcio (invero difficilissimo) che avrebbe potuto togliere agli emiliani il punto di bonus. In virtù di questo risultato le due squadre sono ora appaiate al terzo posto a 73 punti. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti prevarrebbe il Petrarca per la miglior differenza punti (+3: all’andata vinsero i reggiani di 2).

Questa, comunque, la classifica aggiornata

Calvisano 81, Rovigo 78, Petrarca e Valorugby 73, Fiamme Oro 63, Medicei 45, Viadana e San Donà 40, Mogliano 36, Verona 28, Valsugana 21, Lazio 20*

*-4 punti di penalizzazione