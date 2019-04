Leoni, Zebre, Azzurrini e Top12, il programma del weekend 13-14 aprile 2019

La penultima giornata di Pro14, la penultima di Top12 e la prima giornata del Sei Nazioni U18 sono gli eventi clou del fine-settimana in arrivo. In programma anche Serie A maschile e femminile, alcuni test match minori in Europa e ai Caraibi e la terzultima tappa del circuito mondiale 7s, con USA, Fiji e Nuova Zelanda in serrata lotta per il titolo iridato.

CELTIC (live DAZN)

Ven, 19.35 Southern Kings v Ospreys

Ven, 20.00 Benetton v Munster

Ven, 20.35 Edimburgo v Ulster

Sab, 16.00 Connacht v Cardiff

Sab, 16.00 Leinster v Glasgow

Sab, 18.15 Scarlets v Zebre

Sab, 19.35 Cheetahs v Dragons

Conference A: Glasgow 71, Munster 68, Connacht 56, Cardiff 52, Ospreys 49, Cheetahs 36, Zebre 19.

Conference B: Leinster 74, Ulster 54, Benetton 52, Edimburgo 51, Scarlets 45, Kings 22, Dragons 21.

SEI NAZIONI U18 (live FreeSports: forse su http://kapang.com/free-sports/)

Sab, 13.00 Inghilterra v Galles

Sab, 15.30 Irlanda v Francia

Sab, 18.00 Scozia v Italia

TOP12 (live youtube FIR)

Sab, 16.00 penultima giornata

SERIE A

Dom, 15.30 penultima giornata

SERIE A FEMMINILE

Dom, 15.30 terzultima giornata

COPPA EUROPA (live www.rugbyeurope.eu)

Sab, 14.00 Malta v Croazia

Sab, 15.00 Svizzera v Lituania

Sab, 16.00 Lussemburgo v Moldavia

(Sab, 16.00 amichevole Danimarca v Gibilterra)

Classifica Trophy: Portogallo 25, Olanda 13, Polonia 10, Svizzera 8, Lituania 5, Rep.Ceca 1.

Classifica div.I Nord: Svezia 9, Ucraina 9, Ungheria 5, Lussemburgo 1, Moldavia 0.

Classifica div.I Sud: Malta 14, Croazia 14, Israele 11, Cipro 4, Bosnia Erzegovina 1.

COPPA NORD AMERICA

Sab, 22.00 Turks&Caicos v Rep.Domenicana

Classifica Trophy nord: British Virgin Is., Turks&Caicos, Rep.Domenicana 0.

SUPER RUGBY (live Sky Sport Arena)

Ven, 09.30 Crusaders v Highlanders

Sab, 09.30 Chiefs v Blues

Sab, 15.00 Sharks v Jaguares

PROD2 (live Eurosport Player)

Ven, 20.00 ventottesima giornata

Classifica: Oyonnax 82, Brive 78, Bayonne 76, Nevers 71, Vannes 71, Mont-de-Marsan 69, Béziers 68, Biarritz 64, Angouleme 64, Carcassonne 61, Provence 60, Montauban 59, Aurillac 59, Colomiers 53, Bourg-en-Bresse 51, Massy 24.

SINGAPORE 7s (live DAZN)

Sab, 04.00 prima giornata

Dom, 04.00 seconda giornata

Classifica: USA 130 punti, Fiji 123, Nuova Zelanda 118, Sud Africa 99, Inghilterra 90, Samoa 74, Australia 70, Argentina 69, Francia 63, Scozia 55 …