Mezzogiorno di fuoco in un mercoledì da giovani leoni

Gli Azzurrini sfidano la Francia a Worcester, nella seconda giornata del 6N U18. Possibile diretta stream

Abbiamo scelto una tripla citazione cinematografica come titolo di questo post, un po’ per far vedere che conosciamo il mondo dei film e un po’ perché quella di domani, mercoledì 17 Aprile, sarà una bella giornata dedicata al rugby internazionale U18.

In campo due diverse competizioni, perché si sa che il rugby purtroppo ha il “complesso della mitosi” e tende sempre a dividersi in due (perfino nella Federazione di San Marino si è dovuti andare in questi giorni a elezioni anticipate per via di certe diatribe interne): da una parte, a Kaliningrad, i Campionati Europei U18; dall’altra, a Gloucester e Worcester, il Sei Nazioni U18. Giocare tutti insieme sarebbe stato troppo brutto…

Nel Sei Nazioni si disputa la seconda delle tre giornate previste: gli Azzurrini, dopo aver battuto all’ultima azione per 19-18 la Scozia (foto sotto al titolo), trovano un avversario forse ancor più difficile, la Francia. Calcio d’inizio alle 11 locali, mezzogiorno in Italia. Diretta tv su Free Sports, canale britannico gratuito che viene diffuso in stream da alcuni siti semi-pirata come http://kapang.com/free-sports/ o http://transponder.tv/watch/freesports

Negli Europei si giocano le due semifinali di consolazione (derby fiammingo e Romania-Germania) e poi le due semifinali per il titolo (derby iberico e derby dell’Est).

Questo il programma di domani, 17 aprile 2019, in ora italiana…

12.00 FRANCIA v ITALIA

14.00 Olanda v Belgio

14.30 Inghilterra v Irlanda

15.30 Romania v Germania

17.00 Galles v Scozia

17.00 Spagna v Portogallo

18.30 Georgia v Russia

…e questi i canali delle dirette stream

Europei: www.rugbyeurope.eu/all-rugby-europe-games…

Sei Nazioni (canali non ufficiali): http://kapang.com/free-sports/ o (dopo rapida iscrizione gratuita) http://transponder.tv/watch/freesports