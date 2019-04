Touch, da lunedì la Coppa del Mondo in Malesia

Italia in campo con la squadra mista e con la maschile over 40

Nella prossima settimana, dal 29 aprile al 4 maggio, Kuala Lumpur ospiterà una nuova edizione della COPPA DEL MONDO DI TOUCH.

Nella terra di Sandokan l’Italia competerà in due categorie: mista (maschi e femmine insieme) e maschile over40.

In totale il torneo prevede ben undici categorie: favorita in tutte quante è l’Australia, “madre” e regina del touch rugby.

Quattro anni fa, nell’ultima edizione, l’Italia mixed giunse 19° mentre l’Italia over 50 conquistò una formidabile medaglia d’argento.

Questo il calendario in ora italiana (tre partite azzurre saranno in live stream)

Lunedì 29 aprile

05.15 Italia-Germania

06.10 Italia O40-Francia

08.00 Italia-Inghilterra

Martedì 30 aprile

02.00 Italia O40-Emirati Arabi

05.20 Italia-USA

06.10 Italia O40-Australia

09.50 Italia-Cile (live)

Mercoledì 1 maggio

05.20 Italia O40-Galles

06.10 Italia-Emirati Arabi (live)

09.50 Italia O40-Belgio

09.50 Italia-Sud Africa

Giovedì 2 maggio

04.30 Italia-Hong Kong

11.30 Italia-Francia

finali Over 40

Venerdì 3 maggio

02.00 Italia-Scozia

11.30 Italia-Australia (live)

Sabato 4 maggio

finali categoria mista

La pagina web di riferimento della Coppa… www.internationaltouch.org/events/world-cup/2019/

…e il villaggio dell’evento

L’Italia mista comprende dieci maschi e sei femmine:

Federico Agostini, Luca Albertin, Giacomo Allaria, Alberto Amore, Gaia Colombo, Giulia Colombo, Nicolò Colombo, Andrea Corcetto, Brooke Ferro, Jaimie Ferro, Andrea Gentile, Leon Prete, Riccardo Ronzoni, Jigh Sallustio, Simona Scaranello, Laura Testor

Questa l’Italia maschile O40