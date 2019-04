Zebre-Benetton e l’ultima di Top12: è un sabato italiano. Ecco il menù del weekend

Il derby italiano in Celtic (sabato, ore 18, live DAZN) e l’ultima giornata del Top12 (sabato, ore 16, live sito FIR) sono decisamente il clou di questo weekend ma il programma propone come sempre tante altre cose interessanti: tre partite internazionali U20 (Australia e Inghilterra saranno avversarie degli azzurrini nella pool mondiale), il primo test match di sempre delle Barbarians femminili (a Denver; purtroppo nessuna azzurra convocata, l’arbitra si chiama Amelia Luciano però è statunitense), le altre partite di Pro14 (Edimburgo e Scarlets sognano di sorpassare Treviso per strappare dalle mascelle dei Leoni l’ultimo posto libero dei play-off), la finale di Premiership femminile in diretta stream, il SuperRugby etc etc…

Venerdì

09.00 Nuova Zelanda v Fiji U20 (live www.rugby.com.au)

09.30 Crusaders v Lions [SkySport Arena]

11.00 Australia v Giappone U20 (live www.rugby.com.au)

20.00 ProD2, penultima giornata [Eurosport Player]

20.30 Inghilterra v Sud Africa U20 (arb. Piardi) www.youtube.com/watch?v=_xgiaWOtgQc

Sabato

01.00 USA v Barbarians femminile [FloRugby, a pagamento]

09.30 Hurricanes v Chiefs [SkySport Arena]

15.00 Stormers v Bulls [SkySport Arena]

16.00 Top12, ultima giornata (live www.federugby.it)

16.00 Dragons v Scarlets [DAZN]

16.00 Danimarca v Austria www.rugbyeurope.eu

17.30 Cheetahs v Kings [DAZN]

18.00 Zebre v Benetton [DAZN]

18.15 Ulster v Leinster [DAZN]

18.15 Cardiff v Ospreys [DAZN]

18.45 Harlequins v Saracens femminile www.youtube.com/user/officialRFUTV

20.35 Glasgow v Edimburgo [DAZN]

20.35 Munster v Connacht [DAZN]

Domenica

13.00 Pakistan v Uzbekistan

15.30 Serie A, ultima giornata

15.30 Serie A femminile, penultima giornata

qualche classifica

Pro 14

(la prima di ogni Conference direttamente in semifinale; seconda e terza ai quarti)

Conference A: Glasgow 76 punti, Munster 73, Connacht 61, Ospreys 54, Cardiff 53, Cheetahs 41, Zebre 19.

Conference B: Leinster 75 punti, Ulster 59, Benetton 52, Edimburgo 51, Scarlets 50, Kings 22, Dragons 21.

Top12

Kawasaki Robot Calvisano 86 punti, Femi-Cz Rovigo 83, Valorugby Emilia 78, Argos Petrarca 78; Fiamme Oro 65, I Medicei Firenze 46, Lafert San Donà 45, Viadana 40, Mogliano 37, Payanini Verona 29; S.S.Lazio 25, Valsugana Padova 21.

Coppa Europa per nazioni

Divisione 2 Nord: Lettonia 9 punti, Finlandia 8, Danimarca 6, Norvegia 4, Austria 3.