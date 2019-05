Il palinsesto ovale del 4 e 5 maggio 2019

Senza dubbio gli eventi clou del weekend sono i quarti di finale di Guinness Pro14 e le semifinali d’andata di Peroni Top12

Sabato

02.00 Coppa Mondo Touch: giornata finale

Live: www.youtube.com/channel/UCAotK…

07.15 SuperRugby: Hurricanes v Rebels

Live: Sky Sport Arena

09.30 SuperRugby: Highlanders v Chiefs

Live: Sky Sport Arena

11.00 Finale Oceania U20: Australia v Nuova Zelanda

Live: www.rugbyau.com

15.15 Europei femminili: finale 3° posto Germania v Russia

Live (forse): www.rugbyeurope.eu/2019-xv-women-championship…

16.00 Quarti Celtic: Munster v Benetton

Live: DAZN

16.30 Semifinali Peroni Top12: Valorugby v Calvisano

Live (forse): RaiSport Web

18.35 Quarti Celtic: Ulster v Connacht

Live: DAZN

(sabato pomeriggio anche sei test match, i primi tre dei quali validi per le rispettive coppe continentali: Ungheria-Lussemburgo, Lettonia-Danimarca, British Virgin Is.-Turks&Caicos; Ghana-Nigeria, Malesia-Sri Lanka, Gibilterra-Svezia)

Domenica

14.30 Pro D2: ultima giornata

Live: Eurosport Player

15.30 Serie A femminile: ultima giornata

16.30 Semifinali Peroni Top12: Petrarca v Rovigo

Live (forse): RaiSport Web

18.30 Barrage serie A: Accademia Francescato-Noceto

Live (forse): www.youtube.com/user/boccaaaaaa

arbitri

Due gli arbitri italiani impegnati in campo internazionale: Clara Munarini dirige Germania-Russia a Bonn, finale per il terzo posto degli Europei femminili; Davide Bellini arbitra il match alle Isole Vergini Britanniche valido per la Coppa del Nord America