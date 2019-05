Finale di Heineken, semifinali di Peroni e cosucce varie: il programma del weekend

Due gli arbitri italiani impegnati in campo internazionale questo fine-settimana: Beatrice Benvenuti nel torneo 7s di Langford e Stefano Marrama come citing commissioner della finale di Coppa dei Campioni a Newcastle (aveva già rivestito questo ruolo nella finale di due anni fa nella non lontana Edimburgo). Ecco le tante competizioni in programma, con orario d’inizio ed eventuale diretta tv o stream; spiccano naturalmente la finale di Heineken e le semifinali di Peroni

Heineken Champions Cup, finale

Sabato, 18.00 Leinster v Saracens [forse DAZN *]

* a differenza della finale di Challenge, questa partita non compare ancora nei programmi Dazn

Challenge Cup, finale

Venerdì, 20.45 Clermont v La Rochelle [DAZN]

Peroni Top12, semifinali ritorno

Sabato, 16.30 Calvisano v Valorugby [differita RaiSport 20.35]

Domenica, 16.30 Rovigo v Petrarca [differita RaiSport 22.45]

* entrambe live su Rai Sport Web

Peroni Top12, spareggio salvezza

Sabato, 16.30 Verona v Lazio [live facebook FIR]

Serie A, barrage accesso alle semifinali

Domenica, Noceto v Amatori Catania

SuperRugby, tredicesimo turno

Venerdì, 9.30 Blues v Hurricanes [Sky Sport Arena]

Sabato, 7.15 Highlanders v Jaguares [Sky Sport Arena]

Sabato, 9.30 Chiefs v Sharks [Sky Sport Arena]

Campionato georgiano, finale

Domenica, 16.00 Batumi v Tori di Rustavi [live qui o forse qui]

ProD2, quarti di finale

Sabato, 20.45 Bayonne v Nevers [Eurosport Player]

Domenica, 14.15 Vannes v Mont-de-Marsan [Eurosport Player]

Sei Nazioni sudamericano, prima giornata

Sabato, 21.30 Paraguay v Brasile

Sabato, 22.00 Colombia v Argentina

Domenica, 01.00 Cile v Uruguay

Coppa Europa

Sabato, 14.00 Svezia v Ungheria [Rugby Europe Tv]

Sabato, 14.00 Serbia v Slovenia [Rugby Europe Tv]

Sabato, 15.30 Bulgaria v Andorra [Rugby Europe Tv]

World 7s Series femminile

Sabato, 19.20 Langford 7s [www.worldrugby.org]

Domenica, 18.20 Langford 7s [www.worldrugby.org]

Lunedì, 01.15 Langford 7s, finale [www.worldrugby.org]