I risultati dell’ 11-12 maggio 2019

Buona sera, passiamo ora ai risultati del rugby. I Saracens trionfano a Newcastle nella finale di Coppa dei Campioni e Clermont conquista con autorità la Challenge Cup nel derby francese. Il Batumi, squadra del Mar Nero, vince il titolo georgiano, mentre lo scudetto spagnolo sarà ancora una volta deciso dal derby di Valladolid. In Sud America il Brasile travolge il Paraguay confermando i propri progressi. Ecco tutti i risultati

Champions Cup, finale

Leinster (Ire) v Saracens (Eng) 10-20

Challenge Cup, finale

Clermont (Fra) v La Rochelle (Fra) 36-16

Peroni Top12, semifinali ritorno

Calvisano v Valorugby 41-3

Rovigo v Petrarca [in corso, differita RaiSport 22.45]

Peroni Top12, spareggio salvezza

Verona v Lazio 14-16

Serie A, barrage accesso alle semifinali

Noceto v Amatori Catania 28-0

Classifica a una partita dalla fine: Noceto 6, Accademia FIR 5, Catania 0.

Campionato georgiano, finale

Batumi v Kharebi Rustavi 36-11

Campionato spagnolo, semifinali

El Salvador Valladolid v Ampo Ordizia 39-26

Quesos Valladolid v Santas Alcobendas 33-12

SuperRugby, tredicesimo turno

Blues v Hurricanes 12-22

Rebels v Reds 20-24

Bulls v Crusaders 13-45

Highlanders v Jaguars 32-27

Chiefs v Sharks 29-23

Lions v Waratahs 29-26

Brumbies v Sunwolves 33-0

ProD2, quarti di finale

Bayonne v Nevers 32-26

Vannes v Mont-de-Marsan 50-12

Top16 femminile, semifinali

Tolosa v Blagnac 30-15

Montpellier v Bayonne 40-12

Coppa Europa

Svezia v Ungheria 36-27

Serbia v Slovenia 35-27

Bulgaria v Andorra 41-20

Sei Nazioni sudamericano, prima giornata

Paraguay v Brasile 10-66

Colombia v Argentina 3-79

Cile v Uruguay 32-39

Test match

Ghana v Costa d’Avorio 22-23

Singapore v Hong Kong 7-38

Filippine v Guam 22-18

Singapore v Hong Kong femminile 5-34

World 7s Series femminile

Il torneo di Langford, in Canada, è ancora in corso. I quarti di finale (Nze-Spa, Usa-Can, Eng-Fra, Aus-Rus) sono appena iniziati, la finale è in programma dopo l’una di stanotte. Diretta web su www.worldrugby.org

Classifica generale a due tappe dal termine (le prime quattro squadre vanno alle Olimpiadi): Nuova Zelanda 72, Canada 66, Usa 64, Australia 56; Francia 46, Irlanda 38, Inghilterra 37, Russia 34, Spagna 16, Fiji 13, Cina 10, Kenya 1, Papua Guinea 1, Messico 1, Giappone 1.

Tri-Nations U18 femminile

Francia-Italia 0-39, Svizzera-Italia 0-39

Classifica finale delle tre tappe: 1 Italia, 2 Francia, 3 Svizzera

(l’Italia era rappresentata dal Piemonte, la Francia dalla Savoia)

Balkan Super League, rugby XIII

Friuli Sharks v Dorcol Belgrado 10-38