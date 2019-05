Calvisano-Rovigo, l’eterna sfida in finale

Quinta finale in sei anni fra le due squadre: fischio d’inizio sabato alle 17.45 al Pata Stadium

Nel solco della tradizione degli ultimi anni, interrotta solo nella scorsa stagione, tornano ad affrontarsi in finale le squadre di Calvisano e Rovigo per la quinta volta in sei stagioni. Nei precedenti quattro scontri decisivi tre vittorie per i bresciani (2 in casa ed una in trasferta) ed una per i veneti (sul terreno amico). Si gioca sabato con fischio d’inizio alle 17.45 e diretta su Raisport a partire dalle 17.35 che dovrebbe includere anche la premiazione dei neocampioni che succederanno al Petrarca nell’albo d’oro del nostro domestic. Quattro i precedenti fra le due formazioni anche quest’anno con bilancio in equilibrio: 2 vittorie per parte (1 in campionato ed 1 in Continental Shield a testa) di cui una in casa ed una in trasferta. Solo un leggero divario di punti in entrambe le competizioni a favore dei calvini che hanno così potuto conquistare il primo posto in regular season (ed il diritto di disputare questa finale fra le mura amiche) e l’accesso alla Challenge cup per il prossimo anno (sempre che venga confermata la partecipazione). Queste le designazioni dei direttori di gara:

arb. Marius Mitrea (Udine)

assistenti: Matteo Liperini (Livorno), Stefano Bolzonella (Cuneo)

TMO: Stefano Pennè (Milano)

quarto uomo: Luca Trentin (Lecco)

quinto uomo: Filippo Bertelli (Brescia)