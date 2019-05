Da Glasgow a Istanbul, i risultati del fine-settimana

In maniera telegrafica ecco tutti (o quasi) gli score principali di questo weekend 17-19 maggio 2019

Celtic Pro14, semifinali

Glasgow v Ulster 50-20

Leinster v Munster 29-9

Spareggio Celtic per la Champions

Ospreys v Scarlets 21-10

Peroni Top12, finale

Calvisano v Rovigo 33-10

Top16 femminile francese, finale

Montpellier v Tolosa 22-13

Serie A, barrage per le semifinali

Amatori Catania v Accademia FIR 33-38

Classifica finale: Accademia FIR 10, Noceto 6, Catania 2.

Le semifinali saranno Accademia FIR-Lyons, Capitolina-Colorno.

Serie A femminile, barrage per le semifinali

Villorba v Bologna&Forlì 129-0

Ferrara v Colorno 3-49

Le semifinali saranno Valsugana-Colorno e Capitolina-Villorba.

Super Rugby, round 14

Hurricanes v Jaguares 20-28

Rebels v Bulls 17-32

Blues v Chiefs 23-8

Reds v Waratahs 32-40

Lions v Highlanders 38-29

Stormers v Crusaders 19-19

Campionato inglese (“Gallagher Premiership”), ultima giornata

Conclusa la fase a girone; le semifinali, sabato prossimo, saranno

Exeter v Northampton Saints

Saracens v Gloucester

Campionato francese (“Top14”), penultima giornata

Tolosa e Clermont sono già in semifinale. Per i quattro posti del barrage ancora in lotta Lione, Racing, Castres, Montpellier e La Rochelle.

Seconda categoria francese (“Pro D2”), semifinali

Oyonnax v Bayonne 34-38

Brive v Vannes 40-20

Campionato gallese (“Principality Premiership”)

Il Merthyr Tydfil ha vinto lo scudetto al termine delle trenta giornate, con 117 punti; alle sue spalle il Cardiff Rugby e il Pontypridd. Non erano previsti play-off.

Campionato romeno (“SuperLiga”), semifinali

Steaua Bucarest e Stiinta Baia Mare hanno battuto in semifinale Csm Bucarest e Timisoara Saracens e si affronteranno nella sfida per il titolo del prossimo weekend.

Campionato portoghese (“Divisao de Honra”), finale

Os Belenenses v Agronomia v Os Belenenses 18-10

Campionato belga (“Division 1”), finale

La Hulpe v Soignes 18-13

Campionato olandese (“Ereklasse”), finale

Leida v ‘t Gooi 20-12

Coppa dei Balcani, finale

Zagabria v Dalmazia 30-13

Campionato italiano UISP, finale

Putei Veci Venezia v Old Cesena 0-11

Classifica finale: 1 Cesena, 2 Venezia, 3 Torelli Sudati, 4 Barbarossa Lodi, 5 Cus Pisa, 6 Cinghiali del Setta Bologna, 7 Benacense, 8 Draghi Feltre, 9 Rondoni Scorzé, 10 Lions Valzago.

Coppa Sud America, seconda giornata

Argentina A v Cile 55-3

Brasile v Uruguay A 19-38

Colombia v Paraguay 43-13

Coppa Asia

Corea Sud v Malesia 52-14

Classifica parziale Coppa Asia Top: Corea Sud 5, Hong Kong 0, Malesia 0.

Kazakhstan v Guam 17-10

Thailandia v Emirati Arabi 12-50

Classifica finale Coppa Asia div.II: 1 Emirati Arabi (promossi), 2 Thailandia, 3 Kazakhstan, 4 Guam (retrocesso?).

Coppa Europa

Ucraina v Svezia 23-14

Slovenia v Slovacchia 91-5

Andorra v Serbia 33-0

Classifiche aggiornate (fra parentesi il numero di partite rimanenti)

Championship: Georgia 24 punti, Spagna 18, Romania 15, Russia 11, Belgio 4, Germania 1 (ai play-out).

Trophy (1): Portogallo 25 (ai play-off), Olanda 13, Svizzera 12, Polonia 10, Lituania 5, R.Ceca 1 (retrocessa).

D1 Nord: Ucraina 14 (ai play-off), Svezia 13, Lussemburgo 9, Ungheria 6, Moldavia 4 (retrocessa).

D1 Sud: Malta 16 (ai play-off), Croazia 16, Israele 11, Cipro 4, Bosnia Erzegovina 1 (retrocessa).

D2 Nord (2): Lettonia 14, Danimarca 11, Finlandia 8, Norvegia 4, Austria 3.

D2 Sud: Slovenia 14 (promossa), Bulgaria 12, Serbia 10, Andorra 9, Slovacchia 0 (retrocessa).

D3 (1): Turchia 5, Estonia 0, Montenegro ritirato.

Rapid Rugby

(è un nuovo torneo con partite di settanta minuti, organizzato dalla franchigia australiana Western Province e al quale partecipano anche franchigie sperimentali di Singapore, Cina, Samoa e Fiji)

Latui Fiji v Kagifa Samoa 38-32

Rugby league

Qualificazioni mondiali maschili

Grecia v Norvegia 56-26

Amichevole femminile

Turchia v Italia 18-14