Historia maximi campionati. Due tabelle e tanti numerini

Alla fine del Peroni Top12 aggiorniamo nu’ poco le tabelle storiche del massimo campionato. Nella prima tabella, quasi più grande e dettagliata di un arazzo dello Scià ottomano, compaiono i piazzamenti dei vari club anno per anno. Le stagioni, dal 1929 al 2019 (intendendosi con 2019 il campionato 2018/19) sono indicate dalla riga grigia. Le tre colonne iniziali sono riassuntive e riportano il numero di campionati disputati, gli scudetti vinti e gli altri podi conquistati. Ad esempio Rovigo ha partecipato a 75 massimi campionati, ha vinto 12 scudetti ed è arrivato ventuno volte 2° o 3°.

In questa seconda tabella i dati della prima sono riassunti e raggruppati per regione. E, nella fascia più in basso, per macroarea. Ad esempio la Campania ha visto i suoi club partecipare complessivamente a 44 campionati, ha vinto 2 scudetti ed è arrivata altre tre volte sul podio.