Peroni TOP12, le classifiche individuali del 2018/19

Ecco qua, ancora classifiche. Che monotoni, penserete voi. E’ terminato il Peroni Top12 e perciò è il momento dei premi (virtuali) individuali.

Ormson conquista trionfalmente la classifica marcatori generale con circa cinquanta punti di vantaggio su un gruppetto compatto composto da Pescetto, Newton, Mantelli e Gennari. Odiete domina la classifica delle mete ma dubitiamo che questo possa sollevarlo dalla delusione di una finale scudetto nella quale lui e gli altri trequarti rodigini non sono mai riusciti a trovare luce. Note di merito speciali anche per Menniti-Ippolito, forse l’ultimo cultore dei drop in Top12, per lo strepitoso 92% di Ormson dalla piazzola e per il Battaglini, come sempre lo stadio più “caldo” del torneo.

A proposito di audience e pubblico, sorprendono i dati dello spareggio salvezza tra Lazio e Verona, una partita capace di richiamare duemila spettatori in campo neutro (a Padova) e di stabilire il secondo miglior dato della stagione quanto a visualizzazioni youtube. Non ce lo aspettavamo.

Ecco tutti i podi, i dati sono calcolati da noi di rugby.it

Marcatori

1 Brian ORMSON (Viadana) 230 punti

2 Paolo PESCETTO (Calvisano) 188 punti

3 Dan NEWTON (Medicei) 178 punti

4 Leonardo MANTELLI (Rovigo) 176 punti

5 Marco GENNARI (Valorugby) 166 punti

Metamen

1 David ODIETE (Rovigo) 21 mete

2 Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro) 14

3 Massimo CIOFFI (Rovigo) 13

4 Alberto COSTELLA (Valorugby) 12

4 Denis MAJSTOROVIC (Rovigo) 12

Dropmen

1 Andrea MENNITI-IPPOLITO (Petrarca) 5 drop

2 Enrico BACCHIN (San Donà) 2 drop

3 Ormson, Ceballos, Fadalti, Buscema 1 drop

Piazzatori

1 Brian ORMSON (Viadana) 92%

2 Michele MORTALI (Verona) 83%

3 Davide FAROLINI (Valorugby) 83%

Man of the match

1 Andrea CONFORTI (Petrarca) 4 premi

1 Matteo FERRO (Rovigo) 4

1 Paolo PESCETTO (Calvisano) 4

1 Cardiff VAEGA (Valorugby) 4

Fair play

1 Medicei Firenze 12 gialli

2 Valsugana Padova 13 gialli

2 Mogliano 13 gialli

(oppure premio fair play al San Donà? Per i veneziani 1 rosso ma solo 6 gialli)

Mete segnate

1 Rovigo 110

2 Calvisano 100

3 Fiamme Oro 89

Mete subite

1 Petrarca 31

2 Calvisano 39

3 Rovigo 47

Arbitri

1 Andrea PIARDI (Brescia) 16 presenze (compresa una semifinale)

2 Matteo LIPERINI (Livorno) 14 presenze (due semifinali)

3 Vincenzo SCHIPANI (Benevento) 13 presenze (una semifinale)

4 Luca TRENTIN (Lecco) 12 presenze

5 BOLZONELLA, BORASO e BOTTINO 10 presenze

Spettatori

1 Rovigo 1490 spettatori a partita

2 Calvisano 1285 spettatori a partita

3 Petrarca 1195 spettatori a partita

Record positivo: finale Calvisano-Rovigo 4025 spettatori

Record regular season: Valsugana-Petrarca 3000 spettatori

Record negativo: Fiamme Oro-Verona 150 spettatori

Media generale: 861 spettatori a partita

Audience youtube

(semifinali e finale non sono state trasmesse su youtube e non compaiono quindi in classifica; i dati sono conteggiati quattro giorni circa dopo ogni partita)

1 Rovigo-Calvisano 8600 visualizzazioni

2 Verona-Lazio (spareggio) 8400

3 Rovigo-Petrarca 8200

Media generale 3700 visualizzazioni

Finale Continental Shield 5800 (andata) e 5600 (ritorno)

Finale Coppa Italia 3900

Coppa Italia, marcatori

1 Marco GENNARI (Valorugby) 81 punti

2 Dan NEWTON (Medicei) 42

3 Michele MORTALI (Verona) 39

Coppa Italia, mete

1 Marco GENNARI (Valorugby) 4 mete

1 Joe TOAI KEY (Mogliano) 4 mete

3 Vari giocatori 3 mete

