Weekend con la finale di Celtic e le semifinali di Serie A

E’ la finale scoto-irlandese di Celtic League, in diretta DAZN, a brillare nel programma di questo fine-settimana. Si inizia venerdì mattina con un paio di partite di Super Rugby su Sky e si prosegue sabato con un menù fitto che culminerà appunto nel gran duello tra Glasgow e Leinster per la conquista della corona celtica. Sabato all’alba è in calendario anche un match di Rapid Rugby, una nuova forma di rugby (tempi da 35’, niente calci di liberazione in touche, mete da 9 punti se segnate coast to coast…) che ad ascoltare chi l’ha vista presenta spunti spettacolari; dovrebbe essere visibile on line sul sito del torneo.

La giornata di domenica sarà invece all’insegna delle semifinali di serie A, sia maschili sia femminili, con un doppio evento a Roma sui campi della Capitolina: semifinale femminile e semifinale maschile nello stesso pomeriggio. Almeno la partita maschile sarà trasmessa da Rugby Channel.

In campo, infine, anche l’Italia 7s, impegnata in un torneo minore in Francia.

Celtic League, finale

Sab, 19.30 Glasgow v Leinster [DAZN]

Serie A, semifinali andata

Sab, 15.30 Accademia FIR-Lyons

Dom, 16.30 Capitolina-Colorno [www.therugbychannel.it]

Serie A femminile, semifinali

Dom, 13.30 Capitolina-Villorba

Dom, 15.30 Valsugana-Colorno

Gallagher Premiership, semifinali

Sab, 15.30 Saracens v Gloucester

Sab, 18.30 Exeter v Northampton Saints

Top14 francese, ultima giornata

Sab, 16.15 ultima giornata

(Tolosa e Clermont già in semifinale. Lione al barrage; per gli altri tre posti nel barrage in lotta Castres, Racing, La Rochelle e Montpellier)

Pro D2 francese, finale

Dom, 14.00 Oyonnax v Brive [Eurosport Player]

Campionato romeno (“SuperLiga”), finale

Sab, 14.30 Steaua Bucarest v Stiinta Baia Mare [forse www.rugbytv.ro]

Campionato spagnolo (“Liga Heineken”), finale

Sab, 18.00 El Salvador Valladolid v Quesos Valladolid

Super Rugby

Ven, 09.35 Chiefs v Reds [Sky Sport Arena]

Ven, 11.45 Brumbies v Bulls [Sky Sport Arena]

Sab, 07.15 Sunwolves v Rebels

Sab, 09.35 Crusaders v Blues [Sky Sport Arena]

Sab, 11.45 Waratahs v Jaguares [Sky Sport Arena]

Sab, 15.05 Stormers v Highlanders

Sab, 17.15 Sharks v Lions

Rapid Rugby

Sab, 04.10 Fiji Latui v Western Force [www.rapidrugby.com/watch/]

Coppa Sud America, terza giornata

Sab, 21.00 Brasile v Argentina A

Sab, 22.30 Paraguay v Cile

Dom, 00.10 Uruguay A v Colombia

Coppa Asia

Sab, 15.00 Malesia v Corea Sud [Asia Rugby facebook]

Coppa Europa

Sab, 14.00 Estonia v Turchia [Rugby Europe Tv]

Sab, 15.00 Norvegia v Lettonia [Rugby Europe Tv]

World 7s Series

Sab, 10.30 London 7s prima giornata [DAZN]

Dom, 10.30 London 7s seconda giornata [DAZN]

Howard Hinton 7s

(gli Azzurri sono nella pool con Francia A, Georgia e Francia Universitaria)

Sab, 10.00 prima giornata [forse www.facebook.com/HowardHintonSevens/]

Dom, 12.00 seconda giornata [forse www.facebook.com/HowardHintonSevens/]