Il menù del nuovo weekend

La finale scudetto del campionato femminile, in diretta sabato sera sul canale youtube della FIR, è il cuore di questo weekend (1 e 2 giugno).

In programma anche le semifinali di ritorno di serie A maschile (i Lyons sono quasi sicuri della promozione, la Capitolina ha invece solo un punto di vantaggio), la doppia sfida tra Inghilterra e Barbarians (niente tv in Italia, a quel che sappiamo), la finale di Premiership inglese e altre varie cose. Buon divertimento!

Venerdì

09.35 Blues v Bulls [Sky Sport Arena]

11.45 Rebels v Waratahs [Sky Sport Arena]

21.00 barrage Top14: Racing v La Rochelle

Sabato

07.00 Fiji v Samoa Femminile

10.00 Rovigo 7s

11.00 Paris 7s, prima giornata [DAZN]

15.00 Finlandia v Norvegia www.rugbyeurope.eu

15.05 Sharks v Hurricanes [Sky Sport Arena]

15.30 Lyons Piacenza v Accademia FIR www.marcobedinivideo.com

17.00 Finale Premiership: Exeter v Saracens

17.00 barrage Top14: Lione v Montpellier

17.00 Qualificazioni olimpiche sudamericane Femminili

17.15 Lions v Stormers [Sky Sport Arena]

18.00 “La mischia più grande del Mondo” a Rovigo

19.30 Valsugana v Villorba Femminile www.youtube.com/Fedrugby

Domenica

10.00 Paris 7s, seconda giornata [DAZN]

11.00 Sri Lanka v Taiwan www.youtube.com/AsiaRugbyLive

13.00 Filippine v Singapore www.youtube.com/AsiaRugbyLive

13.45 Inghilterra v Barbarians Femminile

15.15 play-off Top14: Brive v Grenoble [Eurosport Player]

16.30 Colorno v Capitolina

16.30 Inghilterra v Barbarians

17.00 Qualificazioni olimpiche sudamericane Femminili