Dai Mondiali U20 al Super Rugby, i risultati del fine-settimana

Tutti (insomma, quasi) i risultati del weekend 7-9 giugno 2019

COPPA MONDO U20

Sud Africa v Georgia 48-20

Australia v Irlanda 45-17

Francia v Galles 32–13

Argentina v Fiji 41–14

Nuova Zelanda v Scozia 52–33

Inghilterra v Italia 24–23

NATIONS CUP

Sorprende la vittoria della Russia contro l’Argentina, in una partita con sei mete per parte.

Argentina XV v Russia 40–48

Uruguay v Namibia 28–30

Classifica dopo due giornate su tre: Uruguay 7 punti, Russia 6, Argentina 6, Namibia 4

TEST MATCH

Weekend difficile per il Sud America: perdono tutte le quattro squadre impegnate nei test match. Il Brasile si difende bene con la Spagna ma a deludere è il seguito del pubblico: appena 420 spettatori. In Asia si compie definitivamente il sorpasso di Hong Kong sulla Corea come seconda forza del continente alle spalle del Giappone.

Sud Corea v Hong Kong (Coppa Asia) 10–47

Lituania v Olanda (Coppa Europa) 3–50

Cile v Romania 11–27

Brasile v Spagna 16–22

TOP 14, semifinali

Pronostici confermati, la grande finale sarà tra Tolosa e Clermont-Ferrand.

Tolosa v La Rochelle 20–6

Clermont v Lione 33–13

SERIE A, finale

Millecinquecento spettatori a Piacenza per la finale di A e 1100 a Reggio Emilia per la finale U18: il rugby “minore” sembra creare quasi più entusiasmo del Top12!

Lyons Piacenza v Colorno 29–17

CAMPIONATO ITALIANO U18, finale

Medicei Firenze v Petrarca Padova 8–21

CAMPIONATO ITALIANO U16, finale

Rugby Parma v Benetton Treviso 26–12

SUPER RUGBY, diciassettesimo round

I kiwi Crusaders e Hurricanes e gli argentini Jaguares già qualificati ai play-off

Highlanders v Bulls 24–24

Reds v Blues 29–28

Crusaders v Rebels 66–0

Waratahs v Brumbies 24–35

Lions v Hurricanes 17–37

Stormers v Sunwolves 31–18

Jaguares v Sharks 34–7

BUNDESLIGA, finale

Francoforte v Handschuhseheim 22–12

USA MAJOR LEAGUE, semifinali

San Diego v New York 24-22

Seattle v Toronto 30-17

ALGARVE 7s

Portogallo v Italia 7–24

Bucarest Wolves (Rom) v Italia 12–14

Navigators (Por) v Italia 0–19

Fantastic Sevens (Fra) v Italia 35–5

Semifinale: Samurai (internaz.) v Italia 33–7

Finale terzo posto: Portogallo v Italia 14–21

Classifica finale: 1 Samurai, 2 Francia, 3 Italia, 4 Portogallo, 5 Hong Kong …