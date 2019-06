Nel weekend le finali di Top14 e Major League

La finale del campionato francese e quella del campionato a stelle e strisce sono due degli appuntamenti più interessanti di un fine-settimana un po’ meno ricco del solito. Il Tolosa di Leo Ghiraldini (ma come noto il tallonatore azzurro è in recupero da un infortunio) affronta allo Stade de France il Clermont-Ferrand, in diretta France 2 (non è difficile trovare su google link “alternativi” per vedere on line quel canale pubblico); negli States il San Diego di Joshua Furno (foto sopra) sfida nella finale di MLR i Seattle Seawolves.

Tra gli altri eventi, lo spareggio del Campionato Europeo tra Germania e Portogallo per partecipare alla massima categoria del prossimo anno (diretta su Rugby Europe Tv), l’ultima giornata della Nations Cup (diretta World Rugby), l’ultima giornata di Super Rugby (tre partite su Sky Sport) e l’ultimo torneo della World Series femminile, dalla costa oceanica francese.

Test match

Sab, 10.00 Coppa Asia: Hong Kong v Malesia [www.facebook.com/asia.rugby]

Sab, 14.00 Coppa Europa: Germania v Portogallo [www.rugbyeurope.eu]

Sab, 20.30 Nations Cup: Namibia v Russia [www.world.rugby/…]

Sab, 22.30 Cile v Spagna

Sab, 23.00 Nations Cup: Uruguay v Argentina [www.world.rugby/…]

Dom, 00.30 Brasile v Romania

Top14, finale

Sab, 21.00 Tolosa v Clermont [France 2 e Canal +]

Super Rugby, ultima giornata fase regolare

Ven, 09:35 Highlanders v Waratahs [Sky Sport Arena]

Ven, 11:45 Rebels v Chiefs

Sab, 00:10 Jaguares v Sunwolves

Sab, 09:35 Hurricanes v Blues

Sab, 11:45 Brumbies v Reds

Sab, 15:05 Stormers v Sharks [Sky Sport Arena]

Sab, 17:15 Bulls v Lions [Sky Sport Arena]

USA Major League, finale

Dom, 22.00 San Diego v Seattle [CBS]

World 7s Series femminile

Sab, 12.30 Biarritz 7s [www.facebook.com/worldrugby7s]

Dom, 10.00 Biarritz 7s [www.facebook.com/worldrugby7s]

