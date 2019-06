Portogallo torna nel ‘Sei Nazioni B’, Nuova Zelanda regina del 7s: i risultati del weekend

COPPA EUROPA, spareggio

Il Portogallo espugna il campo di Francoforte (foto sopra) ed è promosso nel Championship, cioè nella massima categoria continentale; la Germania retrocede in seconda categoria.

Germania v Portogallo 32-37

COPPA ASIA, quarta giornata

Hong Kong v Malesia 30-24

Classifica parziale: Hong Kong 10 punti, Corea del Sud 10, Malesia 1.

NATIONS CUP, ultima giornata

La Namibia, avversaria dell’Italia fra pochi mesi ai Mondiali, perde a zero con la Russia ma dopo aver bene impressionato nelle prime due giornate. La Coppa va per il terzo anno consecutivo all’Uruguay, la squadra di casa.

Namibia v Russia 0-20

Uruguay v Argentina 28-15

Classifica finale: Uruguay 11 punti, Russia 10, Argentina 6, Namibia 4.

TEST MATCH

Il Brasile sfiora la grande impresa contro la Romania, perdendo di un solo punto dopo che l’ultima sfida tra le due squadre era terminata con cinquanta punti di scarto. A togliere entusiasmo ai verdeoro (Dell’Acqua titolare, Massari riserva) è però il computo degli spettatori: appena 231. La strada del rugby brasiliano verso la popolarità è ancora molto lunga.

Tabellino: www.portaldorugby.br/brasil-deixa-escapar-vitoria-sobre-a-romenia

Cile v Spagna 22-29

Brasile v Romania 21-22

TOP 14, finale

Tolosa v Clermont 24-18

SUPER RUGBY, ultima giornata fase regolare

Highlanders v Waratahs 49-12

Rebels v Chiefs 8-59

Jaguares v Sunwolves 52-10

Hurricanes v Blues 29-24

Brumbies v Reds 40-27

Stormers v Sharks 9-12

Bulls v Lions 48-27

I quarti di finale, nel prossimo weekend, saranno: Crusaders (Nze)-Highlanders (Nze), Jaguares (Arg)-Chiefs (Nze), Hurricanes (Nze)-Bulls (Saf), Brumbies (Aus)-Sharks (Saf).

USA MAJOR LEAGUE, finale

San Diego v Seattle stasera alle 22

WORLD 7s SERIES FEMMINILE, ultima tappa

La Nuova Zelanda trionfa di nuovo nel circuito planetario ma esultano anche USA, Canada e Australia che conquistano la qualificazione alle Olimpiadi 2020.

Biarritz 7s, classifica di tappa: 1 USA, 2 N.Zelanda, 3 Canada, 4 Spagna, 5 Australia, 6 Francia, 7 Cina, 8 Russia, 9 Fiji, 10 Inghilterra, 11 Scozia, 12 Irlanda.

Classifica generale conclusiva: 1 Nuova Zelanda, 2 USA, 3 Canada, 4 Australia, 5 Francia, 6 Inghilterra, 7 Russia, 8 Irlanda, 9 Spagna, 10 Fiji, 11 Cina, 12 Scozia …

EUROPEI 7s

Tre tornei minori degli Europei in contemporanea a Zagabria, ognuno con dodici nazionali in campo; i due tornei senior erano validi anche come preliminari delle qualificazioni alle Olimpiadi. Tra gli arbitri: Andrea Spadoni, Maria Giovanna Pacifico e Filippo Russo.

Euro 7s maschili II categoria: 1 Belgio, 2 Ucraina, 3 Lituania …

Euro 7s femminili III categoria: 1 Moldavia, 2 Danimarca, 3 Austria …

Euro 7s maschili U18 II categoria: 1 Rep.Ceca, 2 Lettonia, 3 Israele …

Annullamenti

Servette v Algeria U20

Amichevole annullata a causa di un diluvio su Ginevra

Europei Universitari 7s

In programma in Francia, cancellati a causa della scarsità di iscrizioni