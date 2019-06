Italia U20, Italia 7s e Super Rugby: il programma del 21-23 giugno

Gli azzurri U20 contro la Georgia, la finale mondiale tra Australia e Francia e il torneo 7s di Mosca con l’Italia capitanata da Pratichetti e Vian sono forse gli eventi più interessanti del fine-settimana. In programma anche i quarti di finale di Super Rugby, integralmente in diretta Sky, con quattro squadre neozelandesi, due sudafricane, una australiana e i Jaguares argentini.

Negli Europei 7s di seconda categoria, in Bosnia e a Lisbona, potrebbero essere in campo i tre arbitri italiani già impegnati nello scorso weekend: Andrea Spadoni, Maria Pacifico e Filippo Russo.

Ah, domattina c’è anche una partita di league, per gli amanti del rugby XIII: Cook v Sud Africa, chi vince va alla Coppa del Mondo chi perde è out.

Mondiali U20, finali

live https://youtube.com/worldrugby

Sab, 15.30 finale 5° posto: Galles v Inghilterra

Sab, 15.30 finale 11° posto: Scozia v Fiji

Sab, 18.00 finale 3° posto: Argentina v Sud Africa

Sab, 18.00 finale 9° posto: Italia v Georgia

Sab, 20.30 finale 7° posto: Nuova Zelanda v Irlanda

Sab, 20.30 finale 1° posto: Australia v Francia

Euro 7s, tappa di Mosca (pre-qualificazioni olimpiche)

live www.rugbyeurope.eu/moscow-sevens-grand-prix-2019

Sab, 10.00 pool (10.22 Italia-Francia, 12.45 Italia-Irlanda, 15.52 Italia-Romania)

Dom, 10.00 quarti, semifinali e finali

Test match maschili

Malesia v Hong Kong (Coppa Asia)

Kenya v Uganda (Elgon Cup)

Uruguay v Spagna

Indonesia v Cina (Coppa Asia)

Test match femminili

Singapore v India (Coppa Asia)

Filippine v Cina (Coppa Asia)

Kenya v Uganda (Elgon Cup)

Super Rugby

live Sky Sport Arena

Ven, 09.35 Crusaders v Highlanders

Sab, 00.05 Jaguares v Chiefs

Sab, 09.35 Hurricanes v Bulls

Sab, 12.05 Brumbies v Sharks

Euro 7s seconda categoria

live www.rugbyeurope.eu/welcome-rugby-europe-tv

Sab e dom (a Zenica) Euro Trophy maschile

Sab e dom (a Lisbona) Euro Trophy femminile

Rugby league

live www.youtube.com/watch?v=Dvibjp-qqOM

Ven, 11.00 Qualificazioni mondiali: Cook v Sud Africa

nella foto in alto, scattata da Franco Perego per World Rugby, l’azzurrino Andrea Zambonin contro la Scozia; alle sue spalle il compagno Crisitian Lai con il simbolo della Sardegna sul caschetto