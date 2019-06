Mondiali U20, Europei 7s, Super Rugby eccetera: i risultati del 21-23 giugno

E’ stato tutto sommato un buon fine-settimana per il rugby azzurro: l’Italia U20 ha battuto la Georgia conquistando un più che soddisfacente nono posto ai Mondiali (nella foto sopra, di Franco Perego per World Rugby: Matteo Moscardi e Paolo Garbisi), l’Italia 7s ha superato -seppur a fatica- il primo step sulla via della qualificazione alle Olimpiadi e l’Italia di league femminile ha ampiamente battuto a Lignano Sabbiadoro la debuttante Serbia. Ecco, telegraficamente, tutti i risultati del weekend

MONDIALI U20, finali

finale 1° posto: Australia v Francia 23-24

finale 3° posto: Argentina v Sud Africa 16-41

finale 5° posto: Galles v Inghilterra 26-45

finale 7° posto: Nuova Zelanda v Irlanda 40-17

finale 9° posto: ITALIA v Georgia 29-17

finale 11° posto: Scozia v Fiji 34-59

EURO 7s, tappa di Mosca

Italia-Francia 7-33, Italia-Irlanda 14-26, Italia-Romania 24-5

Italia-Francia 0-53, Italia-Galles 14-29, Italia-Portogallo 17-22

Classifica finale: 1 Francia, 2 Irlanda, 3 Inghilterra, 4 Germania, 5 Galles, 6 Spagna, 7 Portogallo, 8 ITALIA, 9 Russia, 10 Georgia, 11 Polonia, 12 Romania.

TEST MATCH maschili

Coppa Asia Top: Malesia v Hong Kong 0-71

Classifica provvisoria: Hong Kong 15 punti, Corea Sud 10, Malesia 1.

Coppa Asia III categoria: Indonesia v Cina 10-63

Elgon Cup, andata: Kenya v Uganda 13-16

Test: Uruguay v Spagna 21-41

TEST MATCH femminili

Coppa Asia, seconda categoria: Singapore v India 19-21, Filippine v Cina 0-68

Classifica finale: 1 Cina (promossa al prossimo step delle qualificazioni mondiali), 2 Filippine, 3 India, 4 Singapore.

Elgon Cup, andata: Kenya v Uganda 44-13

SUPER RUGBY, quarti di finale

Crusaders v Highlanders 38-14

Jaguares v Chiefs 21-16

Hurricanes v Bulls 35-28

Brumbies v Sharks 38-13

EURO 7s, seconda categoria

Trophy maschile (tra gli arbitri Schipani): Ucraina e Lituania promosse nel Grand Prix e ammesse alle qualificazioni olimpiche.

Trophy femminile: Germania e Romania promosse nel Grand Prix e ammesse alle qualificazioni olimpiche.

RUGBY LEAGUE

Qualificazioni mondiali: Cook v Sud Africa 66-6

Le Cook dovranno ora affrontare gli USA (20mila abitanti contro 328 milioni) nella sfida decisiva per un posto nella Coppa del Mondo 2021.

Test femminile: ITALIA v Serbia 26-0

Galleria fotografica: gallery facebook