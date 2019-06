Super Rugby e Azzurre 7s: il programma del weekend!

Le semifinali di Super Rugby su Sky Sport Arena e gli Europei 7s femminili su Rugby Europe Tv: il palinsesto di questo fine-settimana è presto detto.

In calendario anche qualche evento che forse non potremo vedere in diretta: due partite di Coppa d’Asia, la giornata inaugurale della Super Serie femminile e le qualificazioni maschili sudamericane alle Olimpiadi del prossimo anno.

Test match maschili

Sab, 10.00 Hong Kong v S.Corea [forse live www.facebook.com/asia.rugby]

Sab, 11.00 Indonesia v India

Test match femminili

[live FloRugby, canale on line a pagamento]

Ven, 22.00 Stati Uniti v Inghilterra

Sab, 01.00 Canada v Nuova Zelanda

Super Rugby, semifinali

[live Sky Sport Arena]

Sab, 01.05 Jaguares (Arg) v Brumbies (Aus)

Sab, 09.35 Crusaders (Nze) v Hurricanes (Nze)

Euro 7s, Grand Prix femminile, prima tappa

[live www.rugbyeurope.tv]

Sab, 12.30 (13.36 Italia-Scozia, 15.59 Italia-Irlanda, 19.06 Italia-Spagna)

Dom, 12.30 (quarti, semi e finali)

Qualificazioni olimpiche, torneo sudamericano maschile

Sab, 20.30 pool eliminatorie

Dom, 18.00 finali