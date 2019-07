I giaguari ruggiscono, i tupis sognano, le azzurre deludono un po’: i risultati del weekend 28-30 giugno

Il Brasile di Lorenzo Massari (dovrebbe essere il giocatore con la palla nella foto qui sopra) stupisce nelle qualificazioni 7s olimpiche, battendo Cile ed Uruguay nella pool e poi il Paraguay d’un soffio in semifinale, prima di perdere contro l’Argentina nella partita decisiva. I tupis verdeoro mancano d’un soffio la qualificazione diretta alle Olimpiadi ma ottengono quella ai Giochi Panamericani di Lima e conquistano comunque l’accesso al girone di ripescaggio olimpico, in programma tra quasi un anno. L’Argentina gioisce non solo per la qualificazione olimpica ma anche e soprattutto per l’expluà dei Jaguares, in finale nel Super Rugby dopo aver divorato i Brumbies australiani. Capitolo azzurro, un poco sotto le attese l’Italia nel primo atto degli Europei 7s femminili: il nono posto finale non è un buon trampolino di lancio in vista delle qualificazioni olimpiche di metà luglio, nelle quali Magatti e compagne si ritroveranno in un girone di ferro con Russia, Gran Bretagna e Romania.

Test match maschili: Coppa d’Asia

In assenza dei giapponesi Hong Kong vince di nuovo e nettamente la Coppa d’Asia. Occorrerà cercare una nuova formula perché ora come ora questa coppa non sembra avere quasi alcun appeal. Nella foto il capitano onconghese solleva felice il trofeo dal “sobrio” disegno.

Hong Kong v S.Corea 64-3 highlight youtube

Classifica finale Coppa Asia: 1 Hong Kong, 2 Corea del Sud, 3 Malesia.

India v Cina 17-71

Indonesia v India 12-42

Classifica finale Coppa Asia III Est: 1 Cina, 2 India, 3 Indonesia.

Test match femminili: Super Series

Le favorite Nuova Zelanda e Inghilterra partono in modo convincente nella Super Series, una sorta di “Cinque Nazioni” planetario. Per le kiwi in meta anche Carla Hohepa, rientrante campionessa. Già domani la seconda giornata con Canada-Francia e Usa-N.Zelanda.

Stati Uniti v Inghilterra 5-38

Canada v Nuova Zelanda 20-35 highlight youtube

Super Rugby, semifinali

Jaguares (Arg) v Brumbies (Aus) 39-7 highlight youtube

Crusaders (Nze) v Hurricanes (Nze) 30-26 highlight youtube

Euro 7s femminile, prima tappa

Italia-Scozia 7-24, Italia-Irlanda 5-41, Italia-Spagna 5-29; Italia-Olanda 24-5, Italia-Galles 12-10

Classifica finale: 1 Francia, 2 Russia, 3 Spagna, 4 Irlanda, 5 Inghilterra, 6 Scozia, 7 Polonia, 8 Belgio, 9 Italia, 10 Galles, 11 Olanda, 12 Ucraina.

Qualificazioni olimpiche, 7s sudamericano maschile

Classifica finale: 1 Argentina (qualificata alle Olimpiadi), 2 Brasile (al torneo di ripescaggio), 3 Cile (al torneo di ripescaggio), 4 Paraguay, 5 Colombia, 6 Uruguay, 7 Perù, 8 Costa Rica, 9 Venezuela, 10 Guatemala.

Sudamericano femminile 7s U18: 1 Brasile, 2 Argentina, 3 Paraguay, 4 Cile.