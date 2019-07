Le Felci Nere neozelandesi rimangono n°1 al mondo, le Fiji battono i Maori AB, il Kenya si prende la coppa Elgon, le Ricce vincono il torneo su spiaggia di Sabbiadoro: ecco i risultati del weekend

TEST MATCH MASCHILI

A Suva le Fiji battono seccamente i MAB; la seconda sfida tra le due squadre è in programma sabato prossimo a Rotorua, nel nord della Nuova Zelanda. A Kampala il Kenya conquista la Elgon Cup (Elgon è il monte-vulcano al confine keniano-ugandese) vendicando la sconfitta interna di qualche settimana fa.

Fiji v Maori All Blacks 27-10

Zimbabwe v Zambia (Victoria Cup) 39-10

Uganda v Kenya (Elgon Cup e Victoria Cup) 5-16

TEST MATCH FEMMINILI

Vincendo la sfida con l’Inghilterra (una sorta di Djokovic-Federer del rugby femminile) la Nuova Zelanda conquista la “Super Series” in California e salva la prima posizione nel ranking mondiale, che le inglesi avevano virtualmente occupato a metà settimana.

In Africa il Kenya conquista largamente la Elgon Cup mentre lo Zambia a sorpresa e per un solo punto vince la “Battaglia del fiume Zambesi” contro lo Zimbabwe.

Inghilterra v Nuova Zelanda (Super Series) 13-28

Usa v Francia (Super Series) 14-53

Australia v Giappone 34-5

Zimbabwe v Zambia 18-19

Uganda v Kenya (Elgon Cup) 5-35

Classifica finale Super Series: Nuova Zelanda 14, Inghilterra 13, Francia 10, Canada 7, Usa 4.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE, Europa

Vedi www.rugby.it/news/2019/07/14/addio-giochi…

MONDIALI “B” U20, seconda giornata

All’ultimo secondo il Kenya supera su calcio di punizione il Brasile facendo svanire la prima vittoria di sempre della nazionale verdeoro in un mondiale U20 (nella foto sotto al titolo il confortato sconforto dei giovani giocatori brasiliani). La finale promozione, domenica, sarà quasi sicuramente tra il Giappone e la vincente di Portogallo-Tonga; quest’ultima sfida è in programma mercoledì.

Tonga v Hong Kong 64-12

Giappone v Uruguay 46-31 (arb. Federico Vedovelli)

Portogallo v Canada 49-21

Brasile v Kenya 24-26

Classifica: Portogallo 10, Tonga 10, Giappone 10, Uruguay 6, Kenya 4, Canada 2, Brasile 2, Hong Kong 0.

BEACH RUGBY, LIGNANO SABBIADORO

Maschi: 1 Ovale Beach (Fra), 2 Padova Beach, 3 Crazy Crabs Frascati, 4 Les Minots (Fra)…

Femmine: 1 Ricce Villorba, 2 Donau Pirates (Aut), 3 Ovale Beach (Fra), 4 Danube Corsairs (Aut)…

Leggi www.nprugby.it/ebra-series-lignano-la-fase-finale/

GIOCHI DEL PACIFICO

Quattro ori su quattro per le Fiji nei Pacific Games in svolgimento ad Apia, capitale samoana. Il torneo 7s ha fatto registrare il debutto internazionale delle rugbiste delle Samoa Americane, la nazionale femminile n°138.

7s maschile: O Fiji, A Samoa, B Tonga, 4 Cook, 5 Salomone, 6 Nauru, 7 Samoa Americane, 8 Nuova Caledonia, 9 Wallis&Futuna, 10 Tuvalu.

7s femminile: O Fiji, A Australia, B Papua Guinea, 4 Samoa, 5 Nuova Caledonia, 6 Nauru, 7 Salomone, 8 Samoa Americane.

League maschile: O Fiji, A Papua Guinea, B Samoa…

League femminile: O Fiji, A Papua Guinea, B Cook…