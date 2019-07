Si chiude l’estate del 7s: azzurri e azzurre nell’Est per l’ultima tappa degli Europei

Sabato e domenica si chiude la stagione internazionale del rugby a sette con la seconda e ultima tappa dei Campionati Europei. I maschi giocano a Lodz, sul Golfo di Danzica in Polonia; le femmine a Kharkiv, in Ucraina vicino al confine russo.

In classifica sia azzurri sia azzurre hanno già salutato i sogni di podio e si trovano a mezza via tra speranze di ammissione al torneo di Hong Kong del prossimo anno (qualificherà alla World Series, vi saranno ammesse le migliori tre degli Europei eccetto i core teams) e timori di retrocessione in seconda categoria (retrocedono ultima e penultima in campo femminile, solo l’ultima tra i maschi).

L’Italia maschile è 8° ed è virtualmente qualificata per Hong Kong, ma ha solo due punti di vantaggio sulla Russia (quarta tra le non core teams) e cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

L’Italia femminile è 9°, con due punti di distacco dalla “zona Hong Kong” e due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La prima giornata, sabato, sarà uno spartiacque: qualificarsi ai quarti di finale vorrebbe dire evitare la retrocessione e mantenere buone chance di raggiungere Hong Kong, mancare i quarti significherebbe l’opposto.

Diretta completa di entrambi i tornei su www.rugbyeurope.tv

GLI ORARI DI GIOCO

Sabato

10.22 Italia-Irlanda F

12.28 Italia-Galles M

12.45 Italia-Spagna F

15.13 Italia-Irlanda M

15.52 Italia-Galles F

18.20 Italia-Polonia M

Domenica

09.00 Quarti, semi, finali F

11.00 Quarti, semi, finali M

I CONVOCATI AZZURRI



Andrea PRATICHETTI (cap.)

Diego ANTL

Massimo CIOFFI

Giovanni D’ONOFRIO

Nicolò FADALTI

Davide GALLIMBERTI

Alessio GUARDIANO

Tommaso JANNELLI

Jona MOTTA

Gianmarco VIAN

Juan WAGENPFIEL

Luca ZINI

Giulia BARBIERI (Colorno)

Beatrice CAPOMAGGI (Capitolina)

Giada FRANCO (Colorno)

Alessia GRONDA (CUS Torino)

Isabella LOCATELLI (Monza)

Maria MAGATTI (CUS Milano)

Benedetta MANCINI (Capitolina)

Laura PAGANINI (CUS Milano)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova)

Francesca SGORBINI (Colorno)

Michela SILLARI (Colorno)

Sofia STEFAN (Valsugana Padova)

CLASSIFICHE

Maschi dopo la prima tappa

Femmine dopo la prima tappa

* i pallini verdi indicano i core teams, cioè le nazioni che fanno già parte della World Series e che non partecipano perciò alla corsa verso il torneo di Hong Kong