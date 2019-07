Europei di beach rugby: un argento e un bronzo per l’Italia

Azzurre battute d’un soffio in finale dalla Russia, azzurri d’un soffio in semifinale dalla Georgia

S’incaglia nella sabbia all’ultimo minuto della finale femminile la corsa all’oro dell’Italia negli Europei di beach rugby, organizzati a Mosca.

Dopo una lotta equilibratissima e un primo tempo chiuso 0-0 (meta annullata ad Anna Maria Gizzi per passaggio lievissimamente in avanti), le azzurre si sono trovate a un minuto dalla fine sull’1-1 (meta di Federica Cipolla) e in superiorità numerica a causa di un knock-on volontario di una russa; ma nonostante il pesante svantaggio di giocare in quattro contro cinque sono state proprio le atlete di casa a trovare la meta decisiva a quindici secondi dalla fine, con la numero dieci brava a infilarsi in velocità tra due nostre giocatrici. Due a uno per la Russia il risultato finale e grande festa per le trionfatrici, nell’arena del complesso degli sport acquatici sulla riva del fiume Moldova.

Nei quarti e in semifinale le azzurre avevano battuto con identico punteggio, 4-2, prima la Croazia e poi la Spagna.

Medaglia di bronzo dolceamara per l’Italia maschile, che sembrava diretta con sicurezza verso la finale per l’oro dopo una travolgente fase eliminatoria. Sconfitta anche l’Austria 9-2 nei quarti, gli azzurri hanno perso d’un soffio in semifinale contro la Georgia. Facile poi la conquista del bronzo nella sfida contro i pur molto fisici lituani: 5-0 alla fine del primo tempo, 13-6 al termine.

Doppio oro per la Russia, come da copione. L’Italia conferma esattamente le due medaglie della scorsa edizione degli Europei e torna a casa con un rendiconto di dieci vittorie e sole due sconfitte.

Da rimarcare la presenza di Andrea Spadoni e Maria Pacifico nel pool di arbitri; il “fischietto” padovano ha diretto la finale per l’oro maschile, l’arbitra beneventana ha diretto una semifinale maschile e la finale per il bronzo femminile.

Risultati maschili

Italia – Moldavia 8-4

Italia – Lettonia 11-3

Italia – Georgia 5-2

Quarti: Italia – Austria 9-2

Semifinale: Italia – Georgia 4-5

Finalina: Italia – Lituania 13-6

Oro Russia, Argento Georgia, Bronzo Italia

Risultati femminili

Italia – Bielorussia 13-1

Italia – Georgia 9-1

Italia – Lettonia 7-2

Quarti: Italia – Croazia 4-2

Semifinale: Italia – Spagna 4-2

Finale: Italia – Russia 1-2

Oro Russia, Argento Italia, Bronzo Spagna

Fotografie tratte dalla pagina fb della federazione russa degli sport sulla sabbia www.facebook.com/rusbsa/