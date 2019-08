Gli Azzurri su Rai Due, la Bledisloe e Inghilterra-Galles su Sky Sport. Il programma del weekend!

Anche se siamo in piena estate quello in arrivo sarà un weekend rugbistico pullulante di test match, quasi tutti live in tv o sul web. Il clou è l’Italia su Rai Due, sabato con inizio della telecronaca alle 14.50, ma ci sono anche il Championship su Sky Sport Arena, due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile e l’ultima giornata del Pacific Championship; epilogo domenica a Twickenham, ancora in diretta Sky Sport

VENERDI’

05.00 Tonga v Canada

(ultima giornata Pacific Nations Championship)

worldrugby.org/pnc

13.00 Madagascar v Kenya femminile

(qualificazioni alla Coppa Mondo femminile)

https://livestream.com/baruchmedia/WomensRugby

15.00 Sud Africa v Uganda femminile

(qualificazioni alla Coppa Mondo femminile)

https://livestream.com/baruchmedia/WomensRugby

SABATO

06.35 Giappone v Usa

(ultima giornata Pacific Nations Championship)

worldrugby.org/pnc

09.00 Australia v Nuova Zelanda femminile

(test match)

radiocronaca www.rugby.com.au/rugby%20xplorer

09.15 Fiji v Samoa

(ultima giornata Pacific Nations Championship)

worldrugby.org/pnc

11.45 Australia v Nuova Zelanda

(Bledisloe Cup/The Championship)

Sky Sport Arena

15.00 Irlanda v Italia

Rai Due

21.40 Argentina v Sud Africa

(The Championship)

differita Sky Sport Arena domenica 08.30

23.00 Cayman v USA South

(Coppa Nord America)

https://livestream.com/crfutv/events/8773305

DOMENICA

15.00 Inghilterra v Galles

(test match)

Sky Sport Arena