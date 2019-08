Italia-Russia & C.: il programma internazionale di sabato 17 agosto

Tutti i test match di questo weekend sono in programma sabato, con una maratona rugbistica quasi interamente in diretta tv/web attraverso vari canali e siti. Il grande clou naturalmente è l’incontro di San Benedetto del Tronto tra Italia e Russia, su Rai Due, ma brillano anche le due partite del Championship e il derby anglo-gallese; molto probabilmente la vincitrice della sfida di Cardiff diverrà la nuova numero uno del ranking mondiale.

Tre test match anche in campo femminile: Sud Africa-Kenya è decisivo per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2021, ma la perdente di questa sfida avrà comunque a disposizione la pur difficile strada del ripescaggio.

Domenica è in programma solo la seconda e ultima giornata degli Europei 7s U18, ai quali però non prendono parte gli azzurrini.

07.00 N.Zelanda v Australia femminile [radiocronaca su www.rugby.com.au]

09.35 Nuova Zelanda v Australia [Sky Sport 1/Arena]

11.00 Europei 7s U18 [www.rugbyeurope.tv]

13.00 Uganda v Madagascar femminile [livestream.com/baruchmedia]

15.00 Sud Africa v Kenya femminile [livestream.com/baruchmedia]

15.15 Galles v Inghilterra [Dazn]

15.30 Uganda v Zambia

17.05 Sud Africa v Argentina [Sky Sport 1]

18.25 ITALIA v RUSSIA [Rai 2]

21.05 Francia v Scozia [Eurosport 1]

Arbitri

Nessun arbitro o guardalinee italiano sarà impegnato in questi test match. Manuel Bottino compare però nel ristretto gruppo di arbitri che sta dirigendo il torneo internazionale U18 in Sud Africa, al quale partecipano la nazionale di casa e quelle di Argentina, Francia, Inghilterra e Galles.