Calendario Perazza 2020 è stato realizzato da Studio Perazza in collaborazione con Federazione Italiana Rugby, grazie alla preziosa partecipazione delle giocatrici e dei giocatori azzurri, ed è il Calendario ufficiale della Nazionale Femminile e Maschile, con lo slogan #INSIEME2020.

I calendari sono acquistabili sul sito calendarioperazza.it, disponibili in due misure: da parete, 30 x 43 cm, e da tavolo, 19 x 15 cm.

Il Calendario raccoglie fondi destinati a progetti nati dalla collaborazione di FIR e Save the Children per portare il rugby nei Punti Luce di sei città italiane. I Punti Luce di Save the Children sono spazi educativi che sorgono in quartieri svantaggiati delle principali città italiane, dove bambini e ragazzi da 6 a 16 anni possono usufruire di diverse attività: sostegno allo studio, laboratori artistici e musicali, attività sportive, promozione della lettura e accesso alle nuove tecnologie; mentre i genitori possono avvalersi di educazione alla genitorialità, consulenze pedagogiche, pediatriche e legali.

La pratica sportiva del rugby è un importante veicolo di messaggi educativi: disciplina, rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, forza del gruppo e importanza del “fare squadra”, valorizzazione delle differenze.

Ad oggi il rugby è già praticato presso il Punto Luce di Roma – Ponte di Nona con Primavera Rugby. Insieme a Save the Children, FIR vuole arrivare ad attivare il rugby, attraverso la sensibilizzazione di società disposte a questa nuova sfida, in altri 6 Punti Luce.

Il ricavato del calendario finanzierà le società sportive che vorranno scendere in campo al fianco di FIR e Save the Children per portare il Rugby nei Punti Luce di Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Venezia-Marghera.

Proprio la luce riveste un ruolo centrale nelle due versioni del calendario, con i neon utilizzati sul set a far risplendere l’azzurro profondo delle maglie indossate dai giocatori delle due Nazionali, che attraverso uno speciale make-up assumono i connotati dei super-eroi, chiamati con il proprio impegno sociale a illuminare il futuro dei più giovani.