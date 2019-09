Formiche ovali: ovvero, notizie minori di rugby dal mondo

In questa puntata: la battaglia di Adua, i tallonatori calciatori, le date degli Europei wheelchair e un cartone animato

Benin – In questo weekend si gioca in Benin il campionato africano 7s maschile di seconda categoria, zona ovest: in campo Benin, Burkina Faso, Guinea Conakry, Egitto, Mali e Niger. Guardando il poster del torneo può venir la curiosità di sapere perché alcune delle bandiere delle partecipanti appaiano tanto simili. Il solito Google (un po’ rompi, perché ha reso troppo facili le soluzioni degli enigmi) ci dà la risposta: quei colori verde, giallo e rosso accomunano la maggior parte delle nazioni africane subsahariane perché molti paesi si ispirarono nella lotta per l’indipendenza all’esempio dell’Etiopia, che nel 1896 sconfisse l’esercito italiano nella battaglia di Adwa (morirono cinquemila italiani, duemila alleati eritrei e almeno quattromila etiopi) e riconquistò l’indipendenza. La bandiera scelta dall’Etiopia aveva i colori rosso-giallo-verde (il loro significato non è certo: il rosso rappresenterebbe il sangue versato, il giallo la ritrovata pace, il verde la speranza) e, come detto, divenne modello per tante altre nazioni.

Calcio – Secondo gli etimologi il termine “calcio” deriverebbe dal latino “calx”, che indicava il calcagno, cioè il tallone. Questo forse perché ai tempi degli antichi romani l’esempio più comune e significativo di “gesto del calciare” era quello dei cavalli o dei muli, che calciano all’indietro e colpiscono appunto con il calcagno. In quest’ottica quindi il gesto in mischia del tallonatore del rugby è più affine al significato di “calcio” di tutte le punizioni di Messi, le rovesciate di Ibrahimovic e i tiri al volo di Totti.

www.etimo.it/?term=calcio

Europei Wheelchair – Si conoscono gli avversari dell’Italia negli Europei C di wheelchair rugby in programma a fine mese a Oviedo, in Ispagna. Il torneo, dal 30 settembre al 6 ottobre, vedrà al via Norvegia, Spagna, Belgio, Israele, Rep.Ceca e Italia. Gli azzurri erano stati retrocessi dalla zona B alla C l’anno scorso, dopo esser stati promossi dalla C alla B due anni fa.

I Cavalieri della Meta – Ora, a parte il fatto che a qualcuno lo stile dei cartoni giapponesi possa proprio non piacere, questa è una serie di cartoni animati dedicata al rugby, visibile interamente e gratuitamente on line. Sei episodi, sembrano tutti visibili gratuitamente; speriamo possano piacervi. Kon’nichiwa, yoi bijon (ciao e buona visione)

www.crunchyroll.com/en-gb/try-knights