I numeri azzurri nella Coppa del Mondo

A sei giorni dall’inizio della Coppa del Mondo in Giappone ripercorriamo numericamente i record della nazionale italiana nella manifestazione iridata. Bergamauro e Parisse sono i legionari di lungo corso, Marcello Cuttitta possiede il record di mete, Dominguez è il miglior marcatore, Ongaro il più indisciplinato (finora nessun altro giocatore al mondo ha collezionato come lui tre cartellini gialli alla World Cup). Oscar Collodo, mediano d’apertura dell’Italia nell’edizione inaugurale del 1987, detiene due primati non più battibili: è stato il primo giocatore in assoluto a segnare un drop e il primo in assoluto a segnare un calcio piazzato in una Coppa del Mondo. Avvenne durante la partita d’apertura del 1987, Nuova Zelanda-Italia 70-6 (highlights): Collodo mise a segno un calcio di rimbalzo al 39′ e un cp al 41′ riportando sotto gli azzurri (12-6), poi gli All Blacks dilagarono segnando altre dieci mete con alcune splendide galoppate di Kirwan.

ITALIA, numeri da Coppa del Mondo

Edizioni giocate: 8 (nove con la RWC che sta per iniziare)

Qualificazioni mondiali mancate: 0

Partite: 28

Mete segnate: 54 (media partita 1,9)

Punti segnati: 529 (media 18,9)

Punti subiti: 899 (media 32,1)

Drop: 3 (0,1)

Cartellini rossi: 0

Cartellini gialli: 6 (0,2)

Placcaggi: 2.639 (94 a partita)

Vittorie: 11

Pareggi: –

Sconfitte: 17

Fonte: www.rugbyworldcup.com/stats/

AZZURRI, record in Coppa del Mondo

Punti: Dominguez 98

Mete: Marcello Cuttitta 5

Cartellini gialli: Ongaro 3 (1° assoluto !)

Cartellini rossi: nessuno

Drop: Collodo 2 (primo Wilkinson con 14 !)

Partite: Parisse 13

Mondiali: Ma.Bergamasco 5 (Parisse è già a 5 o deve giocare almeno un minuto per poter conteggiare anche questo Mondiale? Mah)

Record punti in una partita: Dominguez 21 (contro Argentina ‘95)

Metamen in Coppa del Mondo

Cinque mete: Marcello Cuttitta

Quattro mete: Vaccari

Tre mete: Parisse, tecnica

Due mete: Dominguez, Masi, Toniolatti, Benvenuti, Zanni, Dallan D., Gori

Una meta: Innocenti, Cucchiella, Mascioletti, Barba, Francescato, Gaetaniello, Bonomi, Gerosa, Moscardi, Stanojevic, Dellapé, Ma.Bergamasco, Mi.Bergamasco, Troncon, McLean, Orquera, Castrogiovanni, Venditti, Rizzo, Allan, Garcia, Sarto, Phillips, Dallan M., Cuttitta Mas.

Piazzatori in Coppa del Mondo

(compresi i punti di meta)

Dominguez 98 punti

Wakarua 50

Allan 44

Bortolussi 32

Bergamasco Mi. 24

Collodo 20

Pez 11

Bocchino 8

Peens, De Marigny 2

ITALIA, record assoluti (cioè non solo Coppa del Mondo; tabella tratta dalla media guide FIR)

Colpisce il “record al contrario” di Giorgio Fanton, che in azzurro giocò solo 1’46” entrando in campo all’80’ di Italia-Polonia, Coppa Europa 1979. Il dubbio è: avrà Fanton ricevuto palla durante quei 106 secondi? Se la risposta fosse negativa potrebbe trattarsi di un caso forse unico al mondo di giocatore della nazionale che non ha mai toccato palla in nazionale…

Punti e mete realizzate in Coppa del Mondo dal 1987 a oggi