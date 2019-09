Briciole ovali, ovvero brevi notizie dal Mondo

In questa puntata… i risultati dei test match di union e di league, uno specchietto delle partite mondiali da scaricare, lo stato della vendita dei biglietti iridati e la rinascita del forum!

Test match

In questo weekend sono stati giocati quattro test match, tutti di non primario livello

Maschili

Zambia v Zimbabwe 5-41

Rep.Domenicana v Isole Vergini Britanniche 15-0

Femminili

Zambia v Zimbabwe 21-15

Sud Africa XV v Spagna XV 5-17

Un altro specchietto mondiale

La federazione olandese ha preparato uno schema per le partite della Coppa del Mondo, visibile ed eventualmente stampabile al link qui sotto. Il vantaggio rispetto a tante altre tabelle simili è che gli orari sono in ora italiana (cioè centro-Europea) e che ci sono spazi bianchi per scrivere i punteggi.

www.rugby.nl/sites/default/files/Speelschema%202019_bond.pdf

No sold out (finor)

Nessun match della Coppa del Mondo ha finora fatto registrare “tutto esaurito”: delle 48 partite previste, finali comprese, quarantatrè registrano in questo momento una bassa disponibilità di biglietti mentre cinque incontri (Sud Africa-Italia, Francia-Tonga, Scozia-Russia, Australia-Georgia, Galles-Uruguay) presentano ancora una media disponibilità di biglietti.

Tallone d’Achilleague

Il malvagio rugby league sta continuando ad assaltare i possedimenti dell’union in Europa partendo dalla sua parte più debole: il Sud-Est balcanico, che da tempo costituisce il tallone d’Achille del rugby union europeo. In questo weekend hanno giocato test match di league sia la nazionale greca (mentre il rugby union greco è allo sbando da diversi anni) sia la nazionale albanese (il rugby albanese sembra al momento aver rinunciato all’union per rifugiarsi nel league). In campo ieri, tra le nazionali del sud-est, anche Serbia (nazionale nella quale il league è forse più praticato dell’union) e Turchia.

Turchia v Grecia 24-38

Turchia v Grecia femminile 40-4

Albania v Great Britain Pioneers ?-?

Serbia Sud* v Canada 2-78

Serbia v Canada femminile 6-34

Olanda-Germania 56-18

* dovevano giocare Bosnia o Montenegro ma hanno rinunciato lasciando spazio a una selezione della Serbia meridionale

Il forum risorto

Oltre al sito, anche il forum è finalmente di nuovo funzionante! Forse è cambiato l’indirizzo (da rugby.it/forum a forum.rugby.it ?), in ogni caso bravissimi i tecnici che sono riusciti a risolvere ancora una volta le difficoltà

https://forum.rugby.it/index.php